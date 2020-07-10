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Суд відмовив “Партії Шарія” у стягненні понад 3,2 млн грн з держбюджету України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову політичної партії Анатолія Шарія до Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це УНН повідомляє з посиланням на рішення суду.

“У задоволенні позовних вимог Політичної партії „Партія Шарія“ ...відмовити повністю”, — йдеться в рішенні суду.

Зазначається, що “Партія Шарія” вимагала стягнення з Державного бюджету України через Національне агентство з питань запобігання корупції кошти державного фінансування статутної діяльності політичних партій за 2019 рік на користь партії “Партія Шарія” в розмірі 3 222 918,52грн.

Позовні вимоги були мотивовані протиправною бездіяльністю відповідача щодо не здійснення розподілу коштів державного фінансування статутної діяльності політичних партій за 2019 рік на користь Політичної партії “Партія Шарія”.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом політичної партії Анатолія Шарія до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Українські Національні Новини

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