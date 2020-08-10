НАБУ вкотре викликає голову ОАСК Вовка та інших на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро України вкотре викликає на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та суддів ОАСК. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
Повідомляється, що НАБУ вкотре викликає голову ОАСК та суддів цього суду на допит — відповідні повістки опубліковані на веб-сайті НАБУ. Також повідомляється, що допити призначені на 13, 15, 17, 20 серпня.
Так, разом з Вовком на допит викликали суддів ОАСК Олексія Огурцова, Ігоря Качура, Володимира Келеберди, Ігоря Погрібніченка, а також членів ВККС Сергія Остапця, Миколу Сіроша.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України викликало на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, його заступника Євгена Аблова та суддів ОАСК.
Раніше УНН писав, що Окружний адміністративний суд міста Києва не може передати повістки про виклик до НАБУ восьми суддям, адже вони перебувають у відпустці.
Як повідомлялося, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.