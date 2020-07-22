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ОАСК не може передати повістки суддям про виклик до НАБУ, бо вони у відпустках

ОАСК не може передати повістки суддям про виклик до НАБУ, бо вони у відпустках

Київ • УНН

 • 15947 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва не може передати повістки про виклик до НАБУ восьми суддям, адже вони перебувають у відпустці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОАСК.

У пресслужбі ОАСК повідомили, що 20 липня 2020 року до канцелярії Окружного адміністративного суду міста Києва з Національного антикорупційного бюро України надійшли повістки про виклик до НАБУ суддів ОАСК Аблова Є.В., Вовка П.В., Качура І.А, Огурцова О.П., Погрібніченка І.М., Саніна Б.В., Шулежка В.П., Келеберди В.І.

“З метою попередження можливих спекуляцій з даного приводу, вважаємо за необхідне повідомити, що передати повістки вказаним особам не уявляється можливим, у зв’язку із перебуванням останніх у планових щорічних відпустках відповідно до затвердженого графіку відпусток”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялося, що в Окружному адміністративному суді Києва проводилися обшуки у “справах Майдану”.

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