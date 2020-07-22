ОАСК не может передать повестки судьям о вызове в НАБУ, потому что они в отпусках
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Окружной административный суд города Киева не может передать повестки о вызове в НАБУ восьми судьям, ведь они находятся в отпуске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОАСК.
В пресс-службе ОАСК сообщили, что 20 июля 2020 года в канцелярию Окружного административного суда города Киева из Национального антикоррупционного бюро Украины поступили повестки о вызове в НАБУ судей ОАСК Аблова Е.В., Вовка П., Качура И.А., Огурцова А. П., Погрибниченка И.М., Санина Б.В., Шулежко В.П., Келеберды В.И.
"С целью предупреждения возможных спекуляций по этому поводу, считаем необходимым сообщить, что передать повестки указанным лицам не представляется возможным, в связи с пребыванием последних в плановых ежегодных отпусках в соответствии с утвержденным графиком отпусков", - говорится в сообщении.
Напомним, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.
Ранее сообщалось, что в Окружном административном суде Киева проводились обыски в "делах Майдана".