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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76348 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100792 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 13:25 • 106386 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126268 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100965 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101829 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103824 просмотра

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НАБУ в очередной раз вызывает голову ОАСК Вовка и других на допрос

НАБУ в очередной раз вызывает голову ОАСК Вовка и других на допрос

Киев  •  УНН

 • 12471 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины в очередной раз вызывает на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и судей ОАСК. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что НАБУ в очередной раз вызывает главу ОАСК и судей этого суда на допрос - соответствующие повестки опубликованы на вэб-сайте НАБУ. Также сообщается, что допросы назначены на 13, 15, 17, 20 августа.

Так, вместе с Вовком на допрос вызвали судей ОАСК Алексея Огурцова, Игоря Качура, Владимира Келеберды, Игоря Погрибниченка, а также членов ВККС Сергея Остапца, Николая Сироша.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова и судей ОАСК.

Ранее УНН писал, что Окружной административный суд города Киева не может передать повестки о вызове в НАБУ восьми судьям, ведь они находятся в отпуске.

Как сообщалось, главе Окружного административного суда города Киева Павелу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.

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