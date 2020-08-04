НАБУ знову викликає голову ОАСК Вовка, його заступника Аблова та інших на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро України вкотре викликає на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, його заступника Євгена Аблова та суддів ОАСК. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
“НАБУ вкотре викликає голову ОАСК, його заступника та суддів цього суду на допит — відповідні повістки опубліковані на вебсайті НАБУ. Допити призначені на 10-11 серпня”, — йдеться в повідомленні.
Наголошується, що усі попередні виклики дев’ятеро служителів Феміди, яких обґрунтовано підозрюють у спробі захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над низкою державних органів проігнорували.
“Шестеро підозрюваних це вчинили 5 разів, троє — 6 разів. Тим самим вони порушили ст. 42 КПК України, яка зобов’язує їх прибути до слідчого за викликом”, — зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що така поведінка підозрюваних суперечить їх тезам про бажання довести свою невинуватість у суді. Замість виконання процесуального обов’язку з’являтись до слідчого за викликом, підозрювані продовжують терміни перебування у відпустках та фактично переховуються від детективів.
“Водночас, решта підозрюваних — двоє адвокатів та голова ДАС — з’являються на виклики та контактують із детективами НАБУ. Відтак, виконувати процесуальні обов’язки відмовляються 9 із 12 підозрюваних, більшість із яких — чинні судді ОАСК”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, НАБУ інформує, що аби упередити подальші маніпуляції, у разі чергового неприбуття підозрюваних на виклик до детективів, НАБУ буде змушене оголосити підозрюваних у розшук та звернутися до Вищої ради правосуддя з клопотанням про необхідність застосування заходів примусу.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України вже викликало на допит дев’ятьох підозрюваних у провадженні щодо керівництва Окружного адміністративного суду Києва.
Раніше УНН писав, що Окружний адміністративний суд міста Києва не може передати повістки про виклик до НАБУ восьми суддям, адже вони перебувають у відпустці.
Як повідомлялося, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.