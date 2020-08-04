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4 марта, 13:25 • 111696 просмотра

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НАБУ снова вызывает голову ОАСК Вовка, его заместителя Аблова и других на допрос

НАБУ снова вызывает голову ОАСК Вовка, его заместителя Аблова и других на допрос

Киев  •  УНН

 • 15190 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины в очередной раз вызывает на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова и судей ОАСК. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"НАБУ еще раз вызывает голову ОАСК, его заместителя и судей этого суда на допрос - соответствующие повестки опубликованы на вебсайте НАБУ. Допросы назначены на 10-11 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все предыдущие вызовы девяти служителей Фемиды, которых обоснованно подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над рядом государственных органов проигнорировали.

"Шестеро подозреваемых это сделали 5 раз, трое - 6 раз. Тем самым они нарушили ст. 42 УПК Украины, которая обязывает их прибыть к следователю по вызову", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что такое поведение подозреваемых противоречит их тезисам о желании доказать свою невиновность в суде. Вместо выполнения процессуальной обязанности появляться к следователю по вызову, подозреваемые продлевают сроки пребывания в отпусках и фактически скрываются от детективов.

"Вместе с тем, остальные подозреваемые - двое адвокатов и глава ДАС - появляются на вызовы и контактируют с детективами НАБУ. Следовательно, выполнять процессуальные обязанности отказываются 9 из 12 подозреваемых, большинство из которых - действующие судьи ОАСК", - говорится в сообщении.

Кроме того, НАБУ информирует, что чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции, в случае очередной неявки подозреваемых на вызов к детективам, НАБУ будет вынуждено объявить подозреваемых в розыск и обратиться в Высший совет правосудия с ходатайством о необходимости применения мер принуждения.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины уже вызвало на допрос девять подозреваемых в производстве по руководству Окружного административного суда Киева.

Ранее УНН писал, что Окружной административный суд города Киева не может передать повестки о вызове в НАБУ восьми судьям, ведь они находятся в отпуске.

Как сообщалось, главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.

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