Голову ОАСК Вовка, його заступника Аблова та інших викликають на допит до НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Національне антикорупційне бюро України викликає на допит дев’ять підозрюваних у провадженні щодо керівництва Окружного адміністративного суду Києва, зокрема главу цього суду Павла Вовка та його заступника Євгена Аблова. Про це повідомляє УНН з посиланням на повістки опубліковані на сайті НАБУ в середу.
“Повістка про виклик Вовка Павла В’ячеславовича, за адресою: м.Київ, вул.Петра Болбочана, 8. Вам необхідно прибути 3 серпня 2020 року о 08.00, 6 серпня 2020 року о 08.00 в Національне антикорупційне бюро України за адресою: м.Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для участі в проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій у т.ч. допиту в якості підозрюваного, вручення процесуальних документів тощо, в кримінальному провадженні № 22020120000000019 від 17.07.2020”, — йдеться в повістці на ім’я Вовка.
На допити також викликаються заступник глави ОАСК Євген Аблов — на 3, 20 та 25 серпня; суддя-спікер ОАСК Богдан Санін — на 3 та 19 серпня; суддя ОАСК Олексій Огурцов — на 3 серпня; громадянин Сергій Остапець — на 3 серпня; заступник голови ОАСК Володимир Келеберда — на 3 та 6 серпня.
Суддя ОАСК Ігор Погрібніченко викликається — на 3 та 6 серпня, громадянин Микола Сірош — на 3 серпня; суддя ОАСК Ігор Качур — на 3,4 та 7 серпня.
Раніше УНН писав, що Окружний адміністративний суд міста Києва не може передати повістки про виклик до НАБУ восьми суддям, адже вони перебувають у відпустці.
Як повідомлялося, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.
Також раніше повідомлялося, що в Окружному адміністративному суді Києва проводилися обшуки у “справах Майдану”.