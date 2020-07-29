Председателя ОАСК Вовка, его заместителя Аблова и других вызывают на допрос в НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает на допрос девять подозреваемых в производстве по руководству Окружного административного суда Киева, в частности главу этого суда Павла Вовка и его заместителя Евгения Аблова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестки, опубликованные на сайте НАБУ в среду.
“Повестка о вызове Вовка Павла Вячеславовича, по адресу: г. Киев, вул.Петра Болбочана, 8. Вам необходимо прибыть 3 августа 2020 года в 08.00, 6 августа 2020 года в 08.00 в Национальном антикоррупционном бюро Украины по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3, для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действий в т.ч. допроса в качестве подозреваемого, вручение процессуальных документов и т.п., в уголовном производстве № 22020120000000019 от 17.07.2020”, — говорится в повестке на имя Вовк.
На допросы также вызываются заместитель главы ОАСК Евгений Аблов — на 3, 20 и 25 августа; судья-спикер ОАСК Богдан Санин — на 3 и 19 августа; судья ОАСК Алексей Огурцов — на 3 августа; гражданин Сергей Остапец — на 3 августа; заместитель председателя ОАСК Владимир Келеберда — на 3 и 6 августа.
Судья ОАСК Игорь Погрибниченко вызывается — на 3 и 6 августа, гражданин Николай Сирош — на 3 августа; судья ОАСК Игорь Качур — на 3,4 и 7 августа.
Ранее УНН писал, что Окружной административный суд города Киева не может передать повестки о вызове в НАБУ восьми судьям, ведь они находятся в отпуске.
Как сообщалось, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины сообщили о подозрение.
Также ранее сообщалось, что в Окружном административном суде Киева проводились обыски в “делах Майдана”.