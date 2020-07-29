Председателя ОАСК Вовка, его заместителя Аблова и других вызывают на допрос в НАБУ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 17698 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100632 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105520 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131951 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110087 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130468 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101913 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102547 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104389 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102041 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает на допрос девять подозреваемых в производстве по руководству Окружного административного суда Киева, в частности главу этого суда Павла Вовка и его заместителя Евгения Аблова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестки, опубликованные на сайте НАБУ в среду.

“Повестка о вызове Вовка Павла Вячеславовича, по адресу: г. Киев, вул.Петра Болбочана, 8. Вам необходимо прибыть 3 августа 2020 года в 08.00, 6 августа 2020 года в 08.00 в Национальном антикоррупционном бюро Украины по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3, для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действий в т.ч. допроса в качестве подозреваемого, вручение процессуальных документов и т.п., в уголовном производстве № 22020120000000019 от 17.07.2020”, — говорится в повестке на имя Вовк.

На допросы также вызываются заместитель главы ОАСК Евгений Аблов — на 3, 20 и 25 августа; судья-спикер ОАСК Богдан Санин — на 3 и 19 августа; судья ОАСК Алексей Огурцов — на 3 августа; гражданин Сергей Остапец — на 3 августа; заместитель председателя ОАСК Владимир Келеберда — на 3 и 6 августа.

Судья ОАСК Игорь Погрибниченко вызывается — на 3 и 6 августа, гражданин Николай Сирош — на 3 августа; судья ОАСК Игорь Качур — на 3,4 и 7 августа.

Ранее УНН писал, что Окружной административный суд города Киева не может передать повестки о вызове в НАБУ восьми судьям, ведь они находятся в отпуске.

Как сообщалось, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины сообщили о подозрение.

Также ранее сообщалось, что в Окружном административном суде Киева проводились обыски в “делах Майдана”.

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