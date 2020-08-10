САП оспаривает смену подследственности дела о судьях ОАСК

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82208 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101737 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:46 • 126426 просмотра

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4 марта, 13:25 • 107202 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127165 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101189 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102019 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет добиваться пересмотра решения Печерского суда по делу, где фигурируют судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК). Как говорится в сообщении правоохранительных органов, такую жалобу он подал в Высший антикоррупционного суда (ВАКС) 7 августа, передает УНН.

САП обжалует решение Печерского суда, которым тот обязал генпрокурора Ирину Венедиктову забрать у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дело в отношении председателя ОАСК Павла Вовка, его подчиненных и председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка.

“4 августа 2020 года Печерский районный суд удовлетворил ходатайство адвоката одного из подозреваемых по делу и обязал Офис Генерального прокурора направить указанное уголовное производство в другой орган следствия. САП не согласен с решением районного суда Киева и требует отменить вышеуказанное постановление”, — заявляют в прокуратуре.

Как сообщили в САП, расследование по этому производству осуществляют детективы НАБУ.

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Ранее Печерский районный суд Киева обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову забрать в НАБУ уголовное производство по подозрению председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата власти и передать в другой орган.

17 июля стало известно про обыски в Окружном административном суде Киева, после чего детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении голове ОАСК Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям. Сообщалось, что сообщение о подозрении получил и председатель Государственной судебной администрации.

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По сообщению НАБУ, всего по делу фигурируют 12 человек, которые, по данным следствия, “действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшей советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе”.

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