САП оспаривает смену подследственности дела о судьях ОАСК
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет добиваться пересмотра решения Печерского суда по делу, где фигурируют судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК). Как говорится в сообщении правоохранительных органов, такую жалобу он подал в Высший антикоррупционного суда (ВАКС) 7 августа, передает УНН.
САП обжалует решение Печерского суда, которым тот обязал генпрокурора Ирину Венедиктову забрать у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дело в отношении председателя ОАСК Павла Вовка, его подчиненных и председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка.
“4 августа 2020 года Печерский районный суд удовлетворил ходатайство адвоката одного из подозреваемых по делу и обязал Офис Генерального прокурора направить указанное уголовное производство в другой орган следствия. САП не согласен с решением районного суда Киева и требует отменить вышеуказанное постановление”, — заявляют в прокуратуре.
Как сообщили в САП, расследование по этому производству осуществляют детективы НАБУ.
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Ранее Печерский районный суд Киева обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову забрать в НАБУ уголовное производство по подозрению председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата власти и передать в другой орган.
17 июля стало известно про обыски в Окружном административном суде Киева, после чего детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении голове ОАСК Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям. Сообщалось, что сообщение о подозрении получил и председатель Государственной судебной администрации.
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По сообщению НАБУ, всего по делу фигурируют 12 человек, которые, по данным следствия, “действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшей советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе”.
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