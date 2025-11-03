Румунія придбала 18 винищувачів F-16 у Нідерландів за 1 євро

Міністерство національної оборони Румунії підписало контракт на придбання 18 літаків F-16 Fighting Falcon та відповідного обладнання від уряду Королівства Нідерландів. Вартість літаків становить символічну суму - 1 євро. Про це повідомив у Facebook румунський міністр оборони Йонуц Муштяну, передає УНН.

Міністерство національної оборони сьогодні підписало контракт на придбання 18 літаків F-16 Fighting Falcon та відповідного обладнання від уряду Королівства Нідерландів. Це важливий крок для розвитку Європейського навчального центру F-16 у Фетєшті, який став регіональним центром підготовки пілотів з країн-членів НАТО та країн-партнерів - повідомив Муштяну.

За його словами, літаки будуть використовуватися виключно для тренувань і навчання, а частина місць у програмі буде присвячена підготовці українських пілотів.

Придбання здійснюється за символічною ціною 1 євро. Це розумна інвестиція в підготовку, співпрацю і майбутнє. Цей проєкт відображає довіру наших голландських партнерів та визнання професіоналізму Військово-повітряних сил Румунії. Румунія продовжує інвестувати в оборону, міцні партнерські відносини та добре підготовлених фахівців.F-16 означає безпеку, співпрацю та крок назустріч наступному етапу: інтеграції літаків F-35 до складу ВПС Румунії - додав Муштяну.

Бельгія збирається відправити винищувачі F-16 Україні після введення в експлуатацію власних F-35, що може зайняти рік-півтора.