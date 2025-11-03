Румыния приобрела 18 истребителей F-16 у Нидерландов за 1 евро

Министерство национальной обороны Румынии подписало контракт на приобретение 18 самолетов F-16 Fighting Falcon и соответствующего оборудования у правительства Королевства Нидерландов. Стоимость самолетов составляет символическую сумму - 1 евро. Об этом сообщил в Facebook румынский министр обороны Йонуц Муштяну, передает УНН.

По его словам, самолеты будут использоваться исключительно для тренировок и обучения, а часть мест в программе будет посвящена подготовке украинских пилотов.

Приобретение осуществляется по символической цене 1 евро. Это разумная инвестиция в подготовку, сотрудничество и будущее. Этот проект отражает доверие наших голландских партнеров и признание профессионализма Военно-воздушных сил Румынии. Румыния продолжает инвестировать в оборону, прочные партнерские отношения и хорошо подготовленных специалистов. F-16 означает безопасность, сотрудничество и шаг навстречу следующему этапу: интеграции самолетов F-35 в состав ВВС Румынии - добавил Муштяну.

