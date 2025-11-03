Румыния приобрела 18 истребителей F-16 у Нидерландов за 1 евро
Киев • УНН
Минобороны Румынии подписало контракт на покупку 18 самолетов F-16 и оборудования у Нидерландов по символической цене 1 евро. Они будут использоваться для тренировок, в том числе украинских пилотов, в Европейском учебном центре F-16.
Министерство национальной обороны Румынии подписало контракт на приобретение 18 самолетов F-16 Fighting Falcon и соответствующего оборудования у правительства Королевства Нидерландов. Стоимость самолетов составляет символическую сумму - 1 евро. Об этом сообщил в Facebook румынский министр обороны Йонуц Муштяну, передает УНН.
Министерство национальной обороны сегодня подписало контракт на приобретение 18 самолетов F-16 Fighting Falcon и соответствующего оборудования у правительства Королевства Нидерландов. Это важный шаг для развития Европейского учебного центра F-16 в Фетешти, который стал региональным центром подготовки пилотов из стран-членов НАТО и стран-партнеров
По его словам, самолеты будут использоваться исключительно для тренировок и обучения, а часть мест в программе будет посвящена подготовке украинских пилотов.
Приобретение осуществляется по символической цене 1 евро. Это разумная инвестиция в подготовку, сотрудничество и будущее. Этот проект отражает доверие наших голландских партнеров и признание профессионализма Военно-воздушных сил Румынии. Румыния продолжает инвестировать в оборону, прочные партнерские отношения и хорошо подготовленных специалистов. F-16 означает безопасность, сотрудничество и шаг навстречу следующему этапу: интеграции самолетов F-35 в состав ВВС Румынии
Напомним
Бельгия собирается отправить истребители F-16 Украине после ввода в эксплуатацию собственных F-35, что может занять год-полтора.