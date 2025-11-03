Румыния приобрела 18 истребителей F-16 у Нидерландов за 1 евро

$42.080.01
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
16:38 • 12365 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
15:27 • 14403 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
14:53 • 16570 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 16684 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 25779 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44 • 15629 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 14792 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 28540 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33244 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго3 ноября, 08:31 • 37915 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 46830 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 24842 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 36873 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк12:30 • 20990 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
16:38 • 12382 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
14:12 • 25788 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк12:30 • 21165 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 37049 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 47007 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Килиан Мбаппе
Кайя Каллас
Украина
Покровск
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Купянск
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили15:33 • 5920 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 14430 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 24987 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 29604 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 50749 просмотра
Техника
Социальная сеть
ТикТок
Ракетная система С-400
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Румыния приобрела 18 истребителей F-16 у Нидерландов за 1 евро

Киев • УНН

 • 1398 просмотра

Минобороны Румынии подписало контракт на покупку 18 самолетов F-16 и оборудования у Нидерландов по символической цене 1 евро. Они будут использоваться для тренировок, в том числе украинских пилотов, в Европейском учебном центре F-16.

Румыния приобрела 18 истребителей F-16 у Нидерландов за 1 евро

Министерство национальной обороны Румынии подписало контракт на приобретение 18 самолетов F-16 Fighting Falcon и соответствующего оборудования у правительства Королевства Нидерландов. Стоимость самолетов составляет символическую сумму - 1 евро. Об этом сообщил в Facebook румынский министр обороны Йонуц Муштяну, передает УНН.

Министерство национальной обороны сегодня подписало контракт на приобретение 18 самолетов F-16 Fighting Falcon и соответствующего оборудования у правительства Королевства Нидерландов. Это важный шаг для развития Европейского учебного центра F-16 в Фетешти, который стал региональным центром подготовки пилотов из стран-членов НАТО и стран-партнеров 

- сообщил Муштяну.

По его словам, самолеты будут использоваться исключительно для тренировок и обучения, а часть мест в программе будет посвящена подготовке украинских пилотов.

Приобретение осуществляется по символической цене 1 евро. Это разумная инвестиция в подготовку, сотрудничество и будущее. Этот проект отражает доверие наших голландских партнеров и признание профессионализма Военно-воздушных сил Румынии. Румыния продолжает инвестировать в оборону, прочные партнерские отношения и хорошо подготовленных специалистов. F-16 означает безопасность, сотрудничество и шаг навстречу следующему этапу: интеграции самолетов F-35 в состав ВВС Румынии 

- добавил Муштяну.

Напомним

Бельгия собирается отправить истребители F-16 Украине после ввода в эксплуатацию собственных F-35, что может занять год-полтора.

Павел Башинский

Новости Мира
Техника
Война в Украине
благотворительность
Lockheed Martin F-35 Lightning II
НАТО
Бельгия
Нидерланды
Румыния
Украина
F-16 Fighting Falcon