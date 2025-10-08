Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня через російські обстріли обмежено рух поїздів на Ніжинському напрямку. Деякі поїзди далекого сполучення курсують із затримкою, а приміські поїзди змінили кінцеву станцію на Носівку.
Через російські обстріли рух поїздів 8 жовтня на Ніжинському напрямку обмежено. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".
Деталі
Наразі наступні поїзди курсують із затримкою:
- №786 Київ - Терещенська;
- №116 Київ - Суми (відправлення з Києва);
- №779 Суми - Київ;
- №46 Ужгород - Харків;
- №113 Харків - Львів;
- №787 Терещенська - Київ.
Водночас приміські поїзди курсуватимуть своїм звичним графіком та станція Носівка буде початковою або кінцевою. Графік виглядає так:
- №6906 Київ (Північна) - Носівка (07:38 - 10:02);
- №6908 Київ (Північна) - Носівка (08:18 - 10:38);
- №6910 Київ (Північна) - Носівка (09:35 - 11:51);
- №6912 Київ Волинський - Носівка (12:02 - 14:28);
- №6913 Носівка - Київ-Волинський (08:59 - 11:26);
- №6917 Носівка - Київ (Північна) (11:30 - 13:46);
- №6919 Носівка - Київ-Волинський (13:42 - 16:06);
- №6923 Носівка - Київ (Північна) (15:43 - 17:55);
- №6925 Носівка - Київ Волинський (17:28 - 19:55).
Разом з місцевою владою організовано шатли для підвезення пасажирів з Носівки до Ніжина та зворотно
Актуальна інформація про затримки поїздів далекого сполучення доступна за посиланням. Пасажирам рекомендують уважно стежити за офіційними повідомленнями "Укрзалізниці", слухати оголошення на вокзалах та від поїзних бригад.
