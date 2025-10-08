Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів

Через російські обстріли рух поїздів 8 жовтня на Ніжинському напрямку обмежено. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".

Деталі

Наразі наступні поїзди курсують із затримкою:

№786 Київ - Терещенська;

№116 Київ - Суми (відправлення з Києва);

№779 Суми - Київ;

№46 Ужгород - Харків;

№113 Харків - Львів;

№787 Терещенська - Київ.

Водночас приміські поїзди курсуватимуть своїм звичним графіком та станція Носівка буде початковою або кінцевою. Графік виглядає так:

№6906 Київ (Північна) - Носівка (07:38 - 10:02);

№6908 Київ (Північна) - Носівка (08:18 - 10:38);

№6910 Київ (Північна) - Носівка (09:35 - 11:51);

№6912 Київ Волинський - Носівка (12:02 - 14:28);

№6913 Носівка - Київ-Волинський (08:59 - 11:26);

№6917 Носівка - Київ (Північна) (11:30 - 13:46);

№6919 Носівка - Київ-Волинський (13:42 - 16:06);

№6923 Носівка - Київ (Північна) (15:43 - 17:55);

№6925 Носівка - Київ Волинський (17:28 - 19:55).

Разом з місцевою владою організовано шатли для підвезення пасажирів з Носівки до Ніжина та зворотно - йдеться у повідомленні.

Актуальна інформація про затримки поїздів далекого сполучення доступна за посиланням. Пасажирам рекомендують уважно стежити за офіційними повідомленнями "Укрзалізниці", слухати оголошення на вокзалах та від поїзних бригад.

Ситуація на Чернігівщині: ворог продовжує атакувати інфраструктуру, в області діють графіки відключень