Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

8 жовтня через російські обстріли обмежено рух поїздів на Ніжинському напрямку. Деякі поїзди далекого сполучення курсують із затримкою, а приміські поїзди змінили кінцеву станцію на Носівку.

Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів

Через російські обстріли рух поїздів 8 жовтня на Ніжинському напрямку обмежено. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".

Деталі

Наразі наступні поїзди курсують із затримкою:

  • №786 Київ - Терещенська;
    • №116 Київ - Суми (відправлення з Києва);
      • №779 Суми - Київ;
        • №46 Ужгород - Харків;
          • №113 Харків - Львів;
            • №787 Терещенська - Київ.

              Водночас приміські поїзди курсуватимуть своїм звичним графіком та станція Носівка буде початковою або кінцевою. Графік виглядає так:

              • №6906 Київ (Північна) - Носівка (07:38 - 10:02);
                • №6908 Київ (Північна) - Носівка (08:18 - 10:38);
                  • №6910 Київ (Північна) - Носівка (09:35 - 11:51);
                    • №6912 Київ Волинський - Носівка (12:02 - 14:28);
                      • №6913 Носівка - Київ-Волинський (08:59 - 11:26);
                        • №6917 Носівка - Київ (Північна) (11:30 - 13:46);
                          • №6919 Носівка - Київ-Волинський (13:42 - 16:06);
                            • №6923 Носівка - Київ (Північна) (15:43 - 17:55);
                              • №6925 Носівка - Київ Волинський (17:28 - 19:55).

                                Разом з місцевою владою організовано шатли для підвезення пасажирів з Носівки до Ніжина та зворотно

                                - йдеться у повідомленні.

                                Актуальна інформація про затримки поїздів далекого сполучення доступна за посиланням. Пасажирам рекомендують уважно стежити за офіційними повідомленнями "Укрзалізниці", слухати оголошення на вокзалах та від поїзних бригад.

                                Ситуація на Чернігівщині: ворог продовжує атакувати інфраструктуру, в області діють графіки відключень07.10.25, 20:12

                                Євген Устименко

