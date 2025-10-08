Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов

Из-за российских обстрелов движение поездов 8 октября на Нежинском направлении ограничено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Детали

В настоящее время следующие поезда курсируют с задержкой:

№786 Киев - Терещенская;

№116 Киев - Сумы (отправление из Киева);

№779 Сумы - Киев;

№46 Ужгород - Харьков;

№113 Харьков - Львов;

№787 Терещенская - Киев.

В то же время пригородные поезда будут курсировать по своему обычному графику, и станция Носовка будет начальной или конечной. График выглядит так:

№6906 Киев (Северная) - Носовка (07:38 - 10:02);

№6908 Киев (Северная) - Носовка (08:18 - 10:38);

№6910 Киев (Северная) - Носовка (09:35 - 11:51);

№6912 Киев Волынский - Носовка (12:02 - 14:28);

№6913 Носовка - Киев-Волынский (08:59 - 11:26);

№6917 Носовка - Киев (Северная) (11:30 - 13:46);

№6919 Носовка - Киев-Волынский (13:42 - 16:06);

№6923 Носовка - Киев (Северная) (15:43 - 17:55);

№6925 Носовка - Киев Волынский (17:28 - 19:55).

Вместе с местными властями организованы шаттлы для подвоза пассажиров из Носовки в Нежин и обратно - говорится в сообщении.

Актуальная информация о задержках поездов дальнего следования доступна по ссылке. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за официальными сообщениями "Укрзализныци", слушать объявления на вокзалах и от поездных бригад.

