Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

8 октября из-за российских обстрелов ограничено движение поездов на Нежинском направлении. Некоторые поезда дальнего следования курсируют с задержкой, а пригородные поезда изменили конечную станцию на Носовку.

Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов

Из-за российских обстрелов движение поездов 8 октября на Нежинском направлении ограничено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Детали

В настоящее время следующие поезда курсируют с задержкой:

  • №786 Киев - Терещенская;
    • №116 Киев - Сумы (отправление из Киева);
      • №779 Сумы - Киев;
        • №46 Ужгород - Харьков;
          • №113 Харьков - Львов;
            • №787 Терещенская - Киев.

              В то же время пригородные поезда будут курсировать по своему обычному графику, и станция Носовка будет начальной или конечной. График выглядит так:

              • №6906 Киев (Северная) - Носовка (07:38 - 10:02);
                • №6908 Киев (Северная) - Носовка (08:18 - 10:38);
                  • №6910 Киев (Северная) - Носовка (09:35 - 11:51);
                    • №6912 Киев Волынский - Носовка (12:02 - 14:28);
                      • №6913 Носовка - Киев-Волынский (08:59 - 11:26);
                        • №6917 Носовка - Киев (Северная) (11:30 - 13:46);
                          • №6919 Носовка - Киев-Волынский (13:42 - 16:06);
                            • №6923 Носовка - Киев (Северная) (15:43 - 17:55);
                              • №6925 Носовка - Киев Волынский (17:28 - 19:55).

                                Вместе с местными властями организованы шаттлы для подвоза пассажиров из Носовки в Нежин и обратно

                                - говорится в сообщении.

                                Актуальная информация о задержках поездов дальнего следования доступна по ссылке. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за официальными сообщениями "Укрзализныци", слушать объявления на вокзалах и от поездных бригад.

                                Евгений Устименко

                                Общество
                                Украинская железная дорога
                                Ужгород
                                Львов
                                Сумы
                                Киев
                                Харьков