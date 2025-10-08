Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
Киев • УНН
8 октября из-за российских обстрелов ограничено движение поездов на Нежинском направлении. Некоторые поезда дальнего следования курсируют с задержкой, а пригородные поезда изменили конечную станцию на Носовку.
Из-за российских обстрелов движение поездов 8 октября на Нежинском направлении ограничено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".
Детали
В настоящее время следующие поезда курсируют с задержкой:
- №786 Киев - Терещенская;
- №116 Киев - Сумы (отправление из Киева);
- №779 Сумы - Киев;
- №46 Ужгород - Харьков;
- №113 Харьков - Львов;
- №787 Терещенская - Киев.
В то же время пригородные поезда будут курсировать по своему обычному графику, и станция Носовка будет начальной или конечной. График выглядит так:
- №6906 Киев (Северная) - Носовка (07:38 - 10:02);
- №6908 Киев (Северная) - Носовка (08:18 - 10:38);
- №6910 Киев (Северная) - Носовка (09:35 - 11:51);
- №6912 Киев Волынский - Носовка (12:02 - 14:28);
- №6913 Носовка - Киев-Волынский (08:59 - 11:26);
- №6917 Носовка - Киев (Северная) (11:30 - 13:46);
- №6919 Носовка - Киев-Волынский (13:42 - 16:06);
- №6923 Носовка - Киев (Северная) (15:43 - 17:55);
- №6925 Носовка - Киев Волынский (17:28 - 19:55).
Вместе с местными властями организованы шаттлы для подвоза пассажиров из Носовки в Нежин и обратно
Актуальная информация о задержках поездов дальнего следования доступна по ссылке. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за официальными сообщениями "Укрзализныци", слушать объявления на вокзалах и от поездных бригад.
Ситуация в Черниговской области: враг продолжает атаковать инфраструктуру, в области действуют графики отключений07.10.25, 20:12 • 5148 просмотров