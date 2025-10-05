$41.280.00
Рух поїздів на Львівщині ускладнено через загрозу ракетно-дронових ударів

Київ • УНН

 • 1492 перегляди

На Львівщині рух приміських та регіональних поїздів може бути ускладнений через підвищену небезпеку російських ракетно-дронових ударів. Низка приміських поїздів Стрийського напрямку курсують із затримками до 30 хвилин, а регіональний поїзд №826 Львів - Хмельницький відправився із затримкою 30 хвилин.

Рух поїздів на Львівщині ускладнено через загрозу ракетно-дронових ударів

Через підвищену небезпеку російських ракетно-дронових ударів на Львівщині рух приміських та регіональних поїздів може бути ускладнено. Про це повідомляє Telegram-канал Укрзалізниця: приміські поїзди, передає УНН.

Деталі

Низка приміських поїздів Стрийського напрямку курсують із затримками до 30 хвилин. Також регіональний поїзд №826 Львів - Хмельницький відправився з початкової із затримкою 30 хвилин

- йдеться в повідомленні.

Пасажирів просять уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах.

Нагадаємо

У ніч на неділю, 5 жовтня росія масовано атакувала Львів ударними дронами та ракетами. У місті працювали сили ППО, гриміли вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлена частина міста.

Також у Львові під ударом опинився індустріальний парк Sparrow.

Крім того, ціллю росіян були об’єкти критичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

Євген Устименко

