Рух поїздів на Львівщині ускладнено через загрозу ракетно-дронових ударів
Київ • УНН
На Львівщині рух приміських та регіональних поїздів може бути ускладнений через підвищену небезпеку російських ракетно-дронових ударів. Низка приміських поїздів Стрийського напрямку курсують із затримками до 30 хвилин, а регіональний поїзд №826 Львів - Хмельницький відправився із затримкою 30 хвилин.
Деталі
Низка приміських поїздів Стрийського напрямку курсують із затримками до 30 хвилин. Також регіональний поїзд №826 Львів - Хмельницький відправився з початкової із затримкою 30 хвилин
Пасажирів просять уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах.
Нагадаємо
У ніч на неділю, 5 жовтня росія масовано атакувала Львів ударними дронами та ракетами. У місті працювали сили ППО, гриміли вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлена частина міста.
Також у Львові під ударом опинився індустріальний парк Sparrow.
Крім того, ціллю росіян були об’єкти критичної інфраструктури на Івано-Франківщині.