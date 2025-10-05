Движение поездов на Львовщине затруднено из-за угрозы ракетно-дроновых ударов
Киев • УНН
Из-за повышенной опасности российских ракетно-дроновых ударов на Львовщине движение пригородных и региональных поездов может быть затруднено. Об этом сообщает Telegram-канал Укрзалізниця: приміські поїзди, передает УНН.
Подробности
Ряд пригородных поездов Стрыйского направления курсируют с задержками до 30 минут. Также региональный поезд №826 Львов - Хмельницкий отправился с начальной с задержкой 30 минут
Пассажиров просят внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах.
Напомним
В ночь на воскресенье, 5 октября россия массированно атаковала Львов ударными дронами и ракетами. В городе работали силы ПВО, гремели взрывы. В результате вражеского обстрела обесточена часть города.
Также во Львове под ударом оказался индустриальный парк Sparrow.
Кроме того, целью россиян были объекты критической инфраструктуры на Ивано-Франковщине.