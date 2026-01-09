Рух поїздів метро на "червоній" лінії в Києві змінено через складну енергетичну ситуацію
Київ • УНН
Рух поїздів на "червоній" лінії метро в Києві змінено через відсутність електроживлення на відкритій ділянці. Поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна" з інтервалом 4:40-5:00 хв.
Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу поїзди метро на "червоній" лінії курсують зі змінами. Про це повідомляє КМДА, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна", при цьому інтервал руху становить 4:40-5:00 хв.
Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" – "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення. Рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях – без змін
Вказується, що інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.
Нагадаємо
Внаслідок комбінованої ворожої атаки на Київ щонайменше 4 людини загинули, ще 19 постраждали.
