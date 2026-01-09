Рух поїздів метро на "червоній" лінії в Києві змінено через складну енергетичну ситуацію

Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу поїзди метро на "червоній" лінії курсують зі змінами. Про це повідомляє КМДА, інформує УНН.

Зазначається, що рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна", при цьому інтервал руху становить 4:40-5:00 хв.

Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" – "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення. Рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях – без змін