Рух поїздів метро на "червоній" лінії в Києві змінено через складну енергетичну ситуацію

8 січня, 17:08 • 30452 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 41034 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 33121 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 42139 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 27212 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 18532 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 15368 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 18678 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 14583 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 54696 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Публікації
Ексклюзиви
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 19060 перегляди
Уряд затвердив призначення Анки Фельдгузен новою бізнес-омбудсменкою8 січня, 18:55 • 8390 перегляди
Ворог масовано атакує Україну різними типами зброї: у Києві чутно вибухи, існує загроза пуску "орєшніка"8 січня, 21:57 • 9202 перегляди
Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці22:20 • 13007 перегляди
Нічна атака на Київ: щонайменше дві людини постраждали, пошкоджено будинки в трьох районах23:26 • 14762 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 19137 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 30440 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 25655 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 42125 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 76382 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Юлія Свириденко
Антоніу Гутерреш
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Кривий Ріг
Венесуела
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 40060 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 43683 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 66939 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 85945 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 127252 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
The New York Times
Опалення

Рух поїздів метро на "червоній" лінії в Києві змінено через складну енергетичну ситуацію

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Рух поїздів на "червоній" лінії метро в Києві змінено через відсутність електроживлення на відкритій ділянці. Поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна" з інтервалом 4:40-5:00 хв.

Рух поїздів метро на "червоній" лінії в Києві змінено через складну енергетичну ситуацію

Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу поїзди метро на "червоній" лінії курсують зі змінами. Про це повідомляє КМДА, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна", при цьому інтервал руху становить 4:40-5:00 хв.

Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" – "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення. Рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях – без змін

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.

Нагадаємо

Внаслідок комбінованої ворожої атаки на Київ щонайменше 4 людини загинули, ще 19 постраждали.

російський дрон влучив у дах будинку в Києві, є руйнування та пожежі09.01.26, 00:36 • 4978 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКиїв
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Київська міська державна адміністрація
Київ