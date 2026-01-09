Движение поездов метро на "красной" линии в Киеве изменено из-за сложной энергетической ситуации
Киев • УНН
Движение поездов на "красной" линии метро в Киеве изменено из-за отсутствия электропитания на открытом участке. Поезда курсируют между станциями "Академгородок" – "Арсенальная" с интервалом 4:40-5:00 мин.
Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного обстрела поезда метро на "красной" линии курсируют с изменениями. Об этом сообщает КГГА, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная", при этом интервал движения составляет 4:40-5:00 мин.
Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" – "Лесная" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания. Движение поездов на "синей" и "зеленой" линиях – без изменений
Указывается, что информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена.
Напомним
В результате комбинированной вражеской атаки на Киев по меньшей мере 4 человека погибли, еще 19 пострадали.
