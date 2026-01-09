Движение поездов метро на "красной" линии в Киеве изменено из-за сложной энергетической ситуации

$42.720.15
49.920.12
ukenru
8 января, 17:08 • 33249 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 43872 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 35289 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 45194 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 28736 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 19099 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 15806 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 18798 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 14686 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 55159 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
6.3м/с
88%
727мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил, что его власть как главнокомандующего ограничена только его собственной моралью - NYT8 января, 21:40 • 6300 просмотра
Враг массированно атакует Украину различными типами оружия: в Киеве слышны взрывы, существует угроза пуска "орешника"8 января, 21:57 • 11215 просмотра
Массированная атака на Украину: под ударом врага оказался Львов, первые подробности8 января, 22:20 • 14999 просмотра
Выход США из десятков международных организаций: появилась реакция ООН8 января, 23:01 • 7094 просмотра
Ночная атака на Киев: по меньшей мере два человека пострадали, повреждены дома в трех районах23:26 • 16546 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 21922 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 33249 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 27031 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 45194 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 77586 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Юлия Свириденко
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Кривой Рог
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 40631 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 44240 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 67408 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 86379 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 127671 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
9К720 Искандер
Отопление

Движение поездов метро на "красной" линии в Киеве изменено из-за сложной энергетической ситуации

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Движение поездов на "красной" линии метро в Киеве изменено из-за отсутствия электропитания на открытом участке. Поезда курсируют между станциями "Академгородок" – "Арсенальная" с интервалом 4:40-5:00 мин.

Движение поездов метро на "красной" линии в Киеве изменено из-за сложной энергетической ситуации

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного обстрела поезда метро на "красной" линии курсируют с изменениями. Об этом сообщает КГГА, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная", при этом интервал движения составляет 4:40-5:00 мин.

Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" – "Лесная" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания. Движение поездов на "синей" и "зеленой" линиях – без изменений

- говорится в сообщении.

Указывается, что информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена.

Напомним

В результате комбинированной вражеской атаки на Киев по меньшей мере 4 человека погибли, еще 19 пострадали.

российский дрон попал в крышу дома в Киеве, есть разрушения и пожары09.01.26, 00:36 • 5432 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКиев
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Киевская городская государственная администрация
Киев