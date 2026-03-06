Рух "Чесна мобілізація" закликав заброньованих мажорів та блогерів піти на фронт захищати Україну.

Рух "Чесна мобілізація" опублікував емоційне звернення до заброньованих через різні схеми активістів, блогерів і журналістів із закликом "Мажори, змініть бронь на бронік і йдіть захищати Україну!".

"Сьогодні країна стікає кров’ю простих людей. А мажори, блогери, активісти, журналісти та інші, які називають себе "елітою та совістю України", ховаються за фальшивими довідками або тікають за кордон. Рух "Чесна мобілізація" звертається до всіх VIP-ухилянтів – змініть бронь на бронік і йдіть захищати Україну!", - йдеться в дописі руху.

Активісти "Чесної мобілізації" наголошують, що поки прості люди сидять в окопах місяцями, VIP-ухилянти проводять час в клубах, ресторанах та спортзалах.

"Ваші розповіді про те, що ви "на своєму фронті" - це ляпас кожному солдату. Поки вчорашні комунальники, інженери та будівельники сидять в окопах місяцями, ви тусуєтесь по клубах, спортзалах та ресторанах. Країні потрібні ваші руки, а не ваші сторіз або блоги. Зніміть брендові шмотки, вдягніть камуфляж. Ваш інтелект потрібен фронту сьогодні. Ваші зв’язки мають працювати на перемогу", - закликали активісти руху.

Вони зазначили, що без чесної та справедливої мобілізації Україна не виграє війну.

"Країні потрібна чесна та справедлива мобілізація. Ми не виграємо війну без єдності та участі кожного у боротьбі. Приєднуйтесь до ЗСУ! Доведіть, що ви гідні цієї землі", - звернувся рух "Чесна мобілізація" до мажорів, блогерів та інших публічних людей, які ухиляються від військової служби.

Як повідомлялося раніше, в Україні було започатковано рух "Чесна мобілізація", який викриває "заброньованих" ухилянтів-"активістів" та "мажорів". Його створили військові та цивільні, які виступають за справедливу мобілізацію, зокрема, за прозору систему бронювання від служби в армії.

Нещодавно рух "Чесна мобілізація" виклав "профайли ухилянтів" - низки заброньованих блогерів та активістів. Були опубліковані досьє на Данила Мокрика, Михайла Жернакова, Віталія Шабуніна та інших. Зокрема, Мокрика спіймали на липовій довідці, Шабуніна – на шахрайстві та "службі в ресторанах", Жернакова – на фіктивній викладацькій діяльності. Кожного з них підозрюють у схемах по ухиленню від мобілізації.