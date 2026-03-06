$43.810.09
09:57 • 1746 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 4108 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 5934 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
07:00 • 7674 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 17122 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 31200 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 34053 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 70061 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 118564 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 55895 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Рух "Чесна мобілізація" закликав заброньованих мажорів та блогерів піти на фронт захищати Україну

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Рух "Чесна мобілізація" закликав заброньованих мажорів та блогерів піти на фронт захищати Україну.

Рух "Чесна мобілізація" закликав заброньованих мажорів та блогерів піти на фронт захищати Україну

Рух "Чесна мобілізація" опублікував емоційне звернення до заброньованих через різні схеми активістів, блогерів і журналістів із закликом "Мажори, змініть бронь на бронік і йдіть захищати Україну!".   

"Сьогодні країна стікає кров’ю простих людей. А мажори, блогери, активісти, журналісти та інші, які називають себе "елітою та совістю України", ховаються за фальшивими довідками або тікають за кордон. Рух "Чесна мобілізація" звертається до всіх VIP-ухилянтів – змініть бронь на бронік і йдіть захищати Україну!", - йдеться в дописі руху.  

Активісти "Чесної мобілізації" наголошують, що поки прості люди сидять в окопах місяцями, VIP-ухилянти проводять час в клубах, ресторанах та спортзалах.  

"Ваші розповіді про те, що ви "на своєму фронті" - це ляпас кожному солдату. Поки вчорашні комунальники, інженери та будівельники сидять в окопах місяцями, ви тусуєтесь по клубах, спортзалах та ресторанах. Країні потрібні ваші руки, а не ваші сторіз або блоги. Зніміть брендові шмотки, вдягніть камуфляж. Ваш інтелект потрібен фронту сьогодні. Ваші зв’язки мають працювати на перемогу", - закликали активісти руху.  

Вони зазначили, що без чесної та справедливої мобілізації Україна не виграє війну.

"Країні потрібна чесна та справедлива мобілізація. Ми не виграємо війну без єдності та участі кожного у боротьбі. Приєднуйтесь до ЗСУ! Доведіть, що ви гідні цієї землі", - звернувся рух "Чесна мобілізація" до мажорів, блогерів та інших публічних людей, які ухиляються від військової служби.  

Як повідомлялося раніше, в Україні було започатковано рух "Чесна мобілізація", який викриває "заброньованих" ухилянтів-"активістів" та "мажорів". Його створили військові та цивільні, які виступають за справедливу мобілізацію, зокрема, за прозору систему бронювання від служби в армії.  

Нещодавно рух "Чесна мобілізація" виклав "профайли ухилянтів" - низки заброньованих блогерів та активістів. Були опубліковані досьє на Данила Мокрика, Михайла Жернакова, Віталія Шабуніна та інших. Зокрема, Мокрика спіймали на липовій довідці, Шабуніна – на шахрайстві та "службі в ресторанах", Жернакова – на фіктивній викладацькій діяльності. Кожного з них підозрюють у схемах по ухиленню від мобілізації. 

Лілія Подоляк

Суспільство
Соціальна мережа
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Блогери
Збройні сили України
Україна