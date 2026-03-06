Движение "Честная мобилизация" призвало забронированных мажоров и блоггеров пойти на фронт защищать Украину.

Движение "Честная мобилизация" опубликовало эмоциональное обращение к забронированным через различные схемы активистам, блоггерам и журналистам с призывом "Мажоры, смените бронь на броник и идите защищать Украину!".

"Сегодня страна истекает кровью простых людей. А мажоры, блоггеры, активисты, журналисты и другие, называющие себя "элитой и совестью Украины", прячутся за фальшивыми справками или бегут за границу. Движение "Честная мобилизация" обращается ко всем VIP-ухылянтам – смените бронь на броник и идите защищать Украину!", - говорится в сообщении движения.

Активисты "Честной мобилизации" отмечают, что пока простые люди сидят в окопах месяцами, VIP-ухылянты проводят время в клубах, ресторанах и спортзалах.

"Ваши рассказы о том, что вы "на своем фронте" – это пощечина каждому солдату. Пока вчерашние коммунальщики, инженеры и строители сидят в окопах месяцами, вы тусуетесь по клубам, спортзалам и ресторанам. Стране нужны ваши руки, а не ваши сториз или блоги. Снимите брендовые шмотки, наденьте камуфляж. Ваш интеллект нужен фронту сегодня. Ваши связи должны работать на победу", – призвали активисты движения.

Они отметили, что без честной и справедливой мобилизации Украина не выиграет войну.

"Стране нужна честная и справедливая мобилизация. Мы не выиграем войну без единства и участия каждого в борьбе. Присоединяйтесь к ВСУ! Докажите, что вы достойны этой земли", - обратилось движение "Честная мобилизация" к мажорам, блоггерам и другим публичным людям, уклоняющимся от военной службы.

Как сообщалось ранее, в Украине было начато движение "Честная мобилизация", разоблачающее "забронированных" ухылянтов - "активистов" и "мажоров". Его создали военные и гражданские, выступающие за справедливую мобилизацию, в частности, за прозрачную систему бронирования от службы в армии.

Недавно движение "Честная мобилизация" выложило "профайлы ухылянтов" – ряда забронированных блоггеров и активистов. Были опубликованы досье на Данила Мокрика, Михаила Жернакова, Виталия Шабунина и других. В частности, Мокрик был пойман на липовой справке, Шабунин – на мошенничестве и "службе в ресторанах", Жернаков – на фиктивной преподавательской деятельности. Каждый из них подозревается в схемах по уклонению от мобилизации.