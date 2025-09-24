$41.380.00
14:27
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Рубіо зустрівся із лавровим на полях Генасамблеї ООН

Київ • УНН

 • 426 перегляди

Глава мзс росії сергій лавров зустрівся з Державним секретарем Марко Рубіо, повідомила речниця МЗС Марія Захарова. Російське мзс не надало жодних подробиць щодо змісту переговорів.

Рубіо зустрівся із лавровим на полях Генасамблеї ООН

Глава російського міністерства закордонних справ сергій лавров зустрівся з Державним секретарем Марко Рубіо. Про це повідомила речниця мзс держави-агресора Марія Захарова, пише УНН.

Зустріч глав зовнішньополітичних відомств росії та США 

- коротко прокоментувала Захарова.

При цьому в російському мзс не повідомили жодних подробиць, про що сергій лавров говорив з Марко Рубіо.

Доповнення

У Нью-Йорку стартує 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, на яку збереться близько ста президентів та понад 40 прем’єр-міністрів з усього світу. Ця сесія стане ключовою платформою для обговорення глобальних викликів та зміцнення міжнародного співробітництва.

На полях Генасамблеї ООН, у Нью-Йорку, президент Сирії Ахмед аш-Шараа зустрівся за одним столом із колишнім генералом армії США Девідом Петреусом, який у 2006 році очолював війська вторгнення в Ірак і безпосередньо контролював його затримання.

