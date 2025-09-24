Рубіо зустрівся із лавровим на полях Генасамблеї ООН
Київ • УНН
Глава мзс росії сергій лавров зустрівся з Державним секретарем Марко Рубіо, повідомила речниця МЗС Марія Захарова. Російське мзс не надало жодних подробиць щодо змісту переговорів.
Зустріч глав зовнішньополітичних відомств росії та США
При цьому в російському мзс не повідомили жодних подробиць, про що сергій лавров говорив з Марко Рубіо.
Доповнення
У Нью-Йорку стартує 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, на яку збереться близько ста президентів та понад 40 прем’єр-міністрів з усього світу. Ця сесія стане ключовою платформою для обговорення глобальних викликів та зміцнення міжнародного співробітництва.
На полях Генасамблеї ООН, у Нью-Йорку, президент Сирії Ахмед аш-Шараа зустрівся за одним столом із колишнім генералом армії США Девідом Петреусом, який у 2006 році очолював війська вторгнення в Ірак і безпосередньо контролював його затримання.