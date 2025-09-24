Рубіо зустрівся із лавровим на полях Генасамблеї ООН

Глава російського міністерства закордонних справ сергій лавров зустрівся з Державним секретарем Марко Рубіо. Про це повідомила речниця мзс держави-агресора Марія Захарова, пише УНН.

Зустріч глав зовнішньополітичних відомств росії та США - коротко прокоментувала Захарова.

При цьому в російському мзс не повідомили жодних подробиць, про що сергій лавров говорив з Марко Рубіо.

Доповнення

У Нью-Йорку стартує 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, на яку збереться близько ста президентів та понад 40 прем’єр-міністрів з усього світу. Ця сесія стане ключовою платформою для обговорення глобальних викликів та зміцнення міжнародного співробітництва.

На полях Генасамблеї ООН, у Нью-Йорку, президент Сирії Ахмед аш-Шараа зустрівся за одним столом із колишнім генералом армії США Девідом Петреусом, який у 2006 році очолював війська вторгнення в Ірак і безпосередньо контролював його затримання.