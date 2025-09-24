Рубио встретился с лавровым на полях Генассамблеи ООН

$41.380.00
48.800.07
ukenru
14:27 • 8302 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04 • 15344 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 18031 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 20190 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 33736 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 18289 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 34022 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18193 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18416 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 15292 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
Популярные новости
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 34163 просмотра
В Донецкой области россияне расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка - военныеVideo24 сентября, 09:57 • 3648 просмотра
Трамп перекладывает ответственность за войну в Украине на Европу и НАТО - The Telegraph24 сентября, 10:22 • 3882 просмотра
Венгрия не собирается отказываться от российской нефти, даже если Трамп попросит24 сентября, 10:41 • 12240 просмотра
Зеленского подталкивают к возвращению земель, которые Украина не отвоевала летом 2023 года - CNN13:41 • 4544 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 33740 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 34193 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 34024 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 44772 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 53510 просмотра
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 38907 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 98735 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 58356 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 72254 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 123833 просмотра
Рубио встретился с лавровым на полях Генассамблеи ООН

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Глава МИД россии сергей лавров встретился с Государственным секретарем Марко Рубио, сообщила пресс-секретарь МИД мария захарова. Российский МИД не предоставил никаких подробностей относительно содержания переговоров.

Рубио встретился с лавровым на полях Генассамблеи ООН

Глава российского министерства иностранных дел сергей лавров встретился с Государственным секретарем Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД государства-агрессора Мария Захарова, пишет УНН.

Встреча глав внешнеполитических ведомств россии и США 

- коротко прокомментировала Захарова.

При этом в российском МИД не сообщили никаких подробностей, о чем сергей лавров говорил с Марко Рубио.

Дополнение

В Нью-Йорке стартует 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую соберется около ста президентов и более 40 премьер-министров со всего мира. Эта сессия станет ключевой платформой для обсуждения глобальных вызовов и укрепления международного сотрудничества.

На полях Генассамблеи ООН, в Нью-Йорке, президент Сирии Ахмед аш-Шараа встретился за одним столом с бывшим генералом армии США Дэвидом Петреусом, который в 2006 году возглавлял войска вторжения в Ирак и непосредственно контролировал его задержание.

Павел Зинченко

Новости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Марко Рубио
Ирак
Сирия
Нью-Йорк
Соединённые Штаты