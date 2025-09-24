Рубио встретился с лавровым на полях Генассамблеи ООН
Киев • УНН
Глава российского министерства иностранных дел сергей лавров встретился с Государственным секретарем Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД государства-агрессора Мария Захарова, пишет УНН.
Встреча глав внешнеполитических ведомств россии и США
При этом в российском МИД не сообщили никаких подробностей, о чем сергей лавров говорил с Марко Рубио.
Дополнение
В Нью-Йорке стартует 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую соберется около ста президентов и более 40 премьер-министров со всего мира. Эта сессия станет ключевой платформой для обсуждения глобальных вызовов и укрепления международного сотрудничества.
На полях Генассамблеи ООН, в Нью-Йорке, президент Сирии Ахмед аш-Шараа встретился за одним столом с бывшим генералом армии США Дэвидом Петреусом, который в 2006 году возглавлял войска вторжения в Ирак и непосредственно контролировал его задержание.