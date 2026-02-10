Розтратив 666 000 гривень на реконструкції келії Флорівського монастиря: ще одному посадовцю КМДА оголосили підозру

Фото: ГУНП України у Києві

Слідчі поліції Києва разом з оперативниками СБУ викрили заступника генерального директора Київського науково-методичного центру Департаменту охорони культурної спадщини КМДА у розтраті бюджетних коштів у великих розмірах. Його підозрюють у розтраті 666 000 гривень на реконструкції келії Флорівського монастиря, повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Києві.

Деталі

Слідство встановило, що між комунальним підприємством, в особі 53-річного посадовця, та приватним підприємством було укладено договір по будівництву, реставрації та капітальному ремонту однієї з келій Флорівського монастиря.

По завершенню робіт підозрюваний, перебуваючи у змові із підрядником, підписав останньому звітні документи, у яких навмисно було вказано більші обсяги робіт та їх вартість. Відтак, у подальшому на рахунок фірми було перераховано понад 15 мільйонів гривень бюджетних коштів, з яких 666 тисяч гривень становила переплата - йдеться в повідомленні поліції.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

