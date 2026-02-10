Розтратив 666 000 гривень на реконструкції келії Флорівського монастиря: ще одному посадовцю КМДА оголосили підозру

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Ексклюзив
13:08 • 3492 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 8754 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 7888 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 12634 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
09:19 • 14433 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 25575 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 34371 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30603 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 27826 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 23257 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.4м/с
61%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням10 лютого, 04:59 • 22572 перегляди
Адміністрація Трампа скасовує ключову політику обмеження викидів у межах масштабного перегляду екологічних норм10 лютого, 05:20 • 12011 перегляди
Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистемиPhoto10 лютого, 06:01 • 16510 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo10 лютого, 08:49 • 16315 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 9582 перегляди
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 1876 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
12:23 • 12636 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 9606 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 33654 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 41762 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Оксана Маркарова
Руслан Кравченко
Володимир Омелян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Село
Харківська область
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 17158 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 18845 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 18943 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 45145 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 47087 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення

Розтратив 666 000 гривень на реконструкції келії Флорівського монастиря: ще одному посадовцю КМДА оголосили підозру

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Заступника гендиректора Київського науково-методичного центру Департаменту охорони культурної спадщини КМДА викрили у розтраті 666 тисяч гривень. Він підписав звітні документи з завищеними обсягами робіт та їх вартістю на реконструкції келії Флорівського монастиря.

Розтратив 666 000 гривень на реконструкції келії Флорівського монастиря: ще одному посадовцю КМДА оголосили підозру
Фото: ГУНП України у Києві

Слідчі поліції Києва разом з оперативниками СБУ викрили заступника генерального директора Київського науково-методичного центру Департаменту охорони культурної спадщини КМДА у розтраті бюджетних коштів у великих розмірах. Його підозрюють у розтраті 666 000 гривень на реконструкції келії Флорівського монастиря, повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Києві.

Деталі

Слідство встановило, що між комунальним підприємством, в особі 53-річного посадовця, та приватним підприємством було укладено договір по будівництву, реставрації та капітальному ремонту однієї з келій Флорівського монастиря.

По завершенню робіт підозрюваний, перебуваючи у змові із підрядником, підписав останньому звітні документи, у яких навмисно було вказано більші обсяги робіт та їх вартість. Відтак, у подальшому на рахунок фірми було перераховано понад 15 мільйонів гривень бюджетних коштів, з яких 666 тисяч гривень становила переплата

 - йдеться в повідомленні поліції.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо

Правоохоронні органи повідомили про підозру чиновнику КМДА, який приховав понад 4 млн гривень доходу від діяльності польської компанії. Фігурант, при цьому, не зазначив відповідні відомості у щорічній декларації.

Євген Устименко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Державний бюджет
Воєнний стан
Національна поліція України
Київська міська державна адміністрація
Служба безпеки України
Україна
Київ