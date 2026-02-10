Растратил 666 000 гривен на реконструкции кельи Флоровского монастыря: еще одному должностному лицу КГГА объявили подозрение

Фото: ГУНП Украины в Киеве

Следователи полиции Киева совместно с оперативниками СБУ разоблачили заместителя генерального директора Киевского научно-методического центра Департамента охраны культурного наследия КГГА в растрате бюджетных средств в крупных размерах. Его подозревают в растрате 666 000 гривен на реконструкции кельи Флоровского монастыря, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

Следствие установило, что между коммунальным предприятием, в лице 53-летнего должностного лица, и частным предприятием был заключен договор по строительству, реставрации и капитальному ремонту одной из келий Флоровского монастыря.

По завершении работ подозреваемый, находясь в сговоре с подрядчиком, подписал последнему отчетные документы, в которых намеренно были указаны большие объемы работ и их стоимость. Следовательно, в дальнейшем на счет фирмы было перечислено более 15 миллионов гривен бюджетных средств, из которых 666 тысяч гривен составила переплата - говорится в сообщении полиции.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним

Правоохранительные органы сообщили о подозрении чиновнику КГГА, который скрыл более 4 млн гривен дохода от деятельности польской компании. Фигурант, при этом, не указал соответствующие сведения в ежегодной декларации.