"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Растратил 666 000 гривен на реконструкции кельи Флоровского монастыря: еще одному должностному лицу КГГА объявили подозрение

Киев • УНН

Заместителя гендиректора Киевского научно-методического центра Департамента охраны культурного наследия КГГА разоблачили в растрате 666 тысяч гривен. Он подписал отчетные документы с завышенными объемами работ и их стоимостью на реконструкции кельи Флоровского монастыря.

Растратил 666 000 гривен на реконструкции кельи Флоровского монастыря: еще одному должностному лицу КГГА объявили подозрение
Фото: ГУНП Украины в Киеве

Следователи полиции Киева совместно с оперативниками СБУ разоблачили заместителя генерального директора Киевского научно-методического центра Департамента охраны культурного наследия КГГА в растрате бюджетных средств в крупных размерах. Его подозревают в растрате 666 000 гривен на реконструкции кельи Флоровского монастыря, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

Следствие установило, что между коммунальным предприятием, в лице 53-летнего должностного лица, и частным предприятием был заключен договор по строительству, реставрации и капитальному ремонту одной из келий Флоровского монастыря.

По завершении работ подозреваемый, находясь в сговоре с подрядчиком, подписал последнему отчетные документы, в которых намеренно были указаны большие объемы работ и их стоимость. Следовательно, в дальнейшем на счет фирмы было перечислено более 15 миллионов гривен бюджетных средств, из которых 666 тысяч гривен составила переплата

 - говорится в сообщении полиции.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним

Правоохранительные органы сообщили о подозрении чиновнику КГГА, который скрыл более 4 млн гривен дохода от деятельности польской компании. Фигурант, при этом, не указал соответствующие сведения в ежегодной декларации.

Евгений Устименко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Военное положение
Национальная полиция Украины
Киевская городская государственная администрация
Служба безопасности Украины
Украина
Киев