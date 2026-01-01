російський удар залишив без світла майже 4000 жителів Запорізької області - начальник ОВА Федоров

У четвер, 1 січня, росіяни завдали удару по Запорізькій області. Майже 4000 людей опинились без електрики, повідомляє УНН з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

Ворог завдав удару по Запорізькому району. Через пошкодження майже 4000 абонентів залишилися без електропостачання. Відновлювальні роботи вже стартували - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на 1 січня росіяни атакували Україну 205 ударними БПЛА. Сили оборони збили 176 з них, але зафіксовано 24 влучання у 15 місцях.

Також УНН повідомляв, що у Харкові пролунали вибухи, попередньо, російські окупанти здійснили атаку КАБом по передмістю. Відомо про одного постраждалого внаслідок удару.