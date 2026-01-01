$42.350.03
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 66397 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 82247 перегляди
31 грудня, 16:58 • 34676 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 16:58 • 34676 перегляди
31 грудня, 15:45 • 34859 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
31 грудня, 15:45 • 34859 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 31550 перегляди
31 грудня, 12:36 • 26102 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографіки
31 грудня, 12:36 • 26102 перегляди
31 грудня, 10:25 • 27886 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському краї
31 грудня, 10:25 • 27886 перегляди
31 грудня, 10:12 • 21581 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
31 грудня, 10:12 • 21581 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18909 перегляди
31 грудня, 10:03 • 17059 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
31 грудня, 10:03 • 17059 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
російський удар залишив без світла майже 4000 жителів Запорізької області - начальник ОВА Федоров

Київ • УНН

 • 8 перегляди

1 січня російські війська завдали удару по Запорізькому району, що призвело до відключення електроенергії для майже 4000 абонентів. Відновлювальні роботи вже розпочато.

російський удар залишив без світла майже 4000 жителів Запорізької області - начальник ОВА Федоров

У четвер, 1 січня, росіяни завдали удару по Запорізькій області. Майже 4000 людей опинились без електрики, повідомляє УНН з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

Ворог завдав удару по Запорізькому району. Через пошкодження майже 4000 абонентів залишилися без електропостачання. Відновлювальні роботи вже стартували

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на 1 січня росіяни атакували Україну 205 ударними БПЛА. Сили оборони збили 176 з них, але зафіксовано 24 влучання у 15 місцях.

Також УНН повідомляв, що у Харкові пролунали вибухи, попередньо, російські окупанти здійснили атаку КАБом по передмістю. Відомо про одного постраждалого внаслідок удару.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Новий рік
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Запорізька область
Україна
Харків