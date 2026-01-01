российский удар оставил без света почти 4000 жителей Запорожской области - начальник ОВА Федоров

В четверг, 1 января, россияне нанесли удар по Запорожской области. Почти 4000 человек остались без электричества, сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

Враг нанес удар по Запорожскому району. Из-за повреждений почти 4000 абонентов остались без электроснабжения. Восстановительные работы уже стартовали - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 1 января россияне атаковали Украину 205 ударными БПЛА. Силы обороны сбили 176 из них, но зафиксировано 24 попадания в 15 местах.

Также УНН сообщал, что в Харькове прозвучали взрывы, предварительно, российские оккупанты совершили атаку КАБом по пригороду. Известно об одном пострадавшем в результате удара.