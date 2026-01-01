российский удар оставил без света почти 4000 жителей Запорожской области - начальник ОВА Федоров
Киев • УНН
1 января российские войска нанесли удар по Запорожскому району, что привело к отключению электроэнергии для почти 4000 абонентов. Восстановительные работы уже начаты.
В четверг, 1 января, россияне нанесли удар по Запорожской области. Почти 4000 человек остались без электричества, сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
Враг нанес удар по Запорожскому району. Из-за повреждений почти 4000 абонентов остались без электроснабжения. Восстановительные работы уже стартовали
Напомним
В ночь на 1 января россияне атаковали Украину 205 ударными БПЛА. Силы обороны сбили 176 из них, но зафиксировано 24 попадания в 15 местах.
Также УНН сообщал, что в Харькове прозвучали взрывы, предварительно, российские оккупанты совершили атаку КАБом по пригороду. Известно об одном пострадавшем в результате удара.