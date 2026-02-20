$43.270.03
Ексклюзив
10:00 • 8514 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
07:56 • 13174 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 44125 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 77487 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 48124 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 81166 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 40233 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 64225 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 32452 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 28303 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Військового рф засудили у Києві до довічного за вбивство полонених ЗСУ

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Шевченківський районний суд Києва засудив російського військового до довічного ув'язнення за вбивство двох українських захисників, які здалися в полон. Суд також постановив стягнути з нього 50 млн грн моральної шкоди.

Військового рф засудили у Києві до довічного за вбивство полонених ЗСУ
Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua/

Шевченківський районний суд Києва визнав військовослужбовця рф винним у воєнному злочині та призначив йому довічне позбавлення волі. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

Прокурори Офісу Генерального прокурора підтримували публічне обвинувачення та наполягали саме на такій мірі покарання.

Засуджений - стрілець 1-ї роти морської піхоти 1-го батальйону 40-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту зс рф.

Судом встановлено, що у січні 2025 року під час боїв у курській області рф він разом з іншими військовими облаштував засідку. Двоє українських захисників здалися в полон - склали зброю та підняли руки. Попри це, обвинувачений відкрив по них прицільний вогонь. Обидва військовополонені загинули.

Суд дійшов висновку, що жодної військової необхідності застосовувати силу не було, а засуджений усвідомлював злочинність наказу та мав можливість відмовитися від його виконання.

Дії окупанта кваліфіковано за ч. 1 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів і звичаїв війни, вчинене групою осіб, що спричинило загибель осіб, які перебували під захистом міжнародного гуманітарного права.

Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов та постановив стягнути з засудженого 50 млн грн моральної шкоди на користь потерпілої.

Ми послідовно встановлюємо воєнні злочини росії та забезпечуємо притягнення винних до відповідальності. Відповідальність за кожен воєнний злочин неминуча

- наголосив Генеральний прокурор України.

Нагадаємо

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про затримання групи, яка готувала замовні вбивства відомих українців та іноземців під кураторством російських спецслужб. Серед потенційних жертв був представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

Андрій Тимощенков

