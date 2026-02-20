Військового рф засудили у Києві до довічного за вбивство полонених ЗСУ

Шевченківський районний суд Києва визнав військовослужбовця рф винним у воєнному злочині та призначив йому довічне позбавлення волі. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Прокурори Офісу Генерального прокурора підтримували публічне обвинувачення та наполягали саме на такій мірі покарання.

Засуджений - стрілець 1-ї роти морської піхоти 1-го батальйону 40-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту зс рф.

Судом встановлено, що у січні 2025 року під час боїв у курській області рф він разом з іншими військовими облаштував засідку. Двоє українських захисників здалися в полон - склали зброю та підняли руки. Попри це, обвинувачений відкрив по них прицільний вогонь. Обидва військовополонені загинули.

Суд дійшов висновку, що жодної військової необхідності застосовувати силу не було, а засуджений усвідомлював злочинність наказу та мав можливість відмовитися від його виконання.

Дії окупанта кваліфіковано за ч. 1 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів і звичаїв війни, вчинене групою осіб, що спричинило загибель осіб, які перебували під захистом міжнародного гуманітарного права.

Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов та постановив стягнути з засудженого 50 млн грн моральної шкоди на користь потерпілої.

Ми послідовно встановлюємо воєнні злочини росії та забезпечуємо притягнення винних до відповідальності. Відповідальність за кожен воєнний злочин неминуча