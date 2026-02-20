Військового рф засудили у Києві до довічного за вбивство полонених ЗСУ
Київ • УНН
Шевченківський районний суд Києва засудив російського військового до довічного ув'язнення за вбивство двох українських захисників, які здалися в полон. Суд також постановив стягнути з нього 50 млн грн моральної шкоди.
Шевченківський районний суд Києва визнав військовослужбовця рф винним у воєнному злочині та призначив йому довічне позбавлення волі. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.
Деталі
Прокурори Офісу Генерального прокурора підтримували публічне обвинувачення та наполягали саме на такій мірі покарання.
Засуджений - стрілець 1-ї роти морської піхоти 1-го батальйону 40-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту зс рф.
Судом встановлено, що у січні 2025 року під час боїв у курській області рф він разом з іншими військовими облаштував засідку. Двоє українських захисників здалися в полон - склали зброю та підняли руки. Попри це, обвинувачений відкрив по них прицільний вогонь. Обидва військовополонені загинули.
Суд дійшов висновку, що жодної військової необхідності застосовувати силу не було, а засуджений усвідомлював злочинність наказу та мав можливість відмовитися від його виконання.
Дії окупанта кваліфіковано за ч. 1 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів і звичаїв війни, вчинене групою осіб, що спричинило загибель осіб, які перебували під захистом міжнародного гуманітарного права.
Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов та постановив стягнути з засудженого 50 млн грн моральної шкоди на користь потерпілої.
Ми послідовно встановлюємо воєнні злочини росії та забезпечуємо притягнення винних до відповідальності. Відповідальність за кожен воєнний злочин неминуча
Нагадаємо
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про затримання групи, яка готувала замовні вбивства відомих українців та іноземців під кураторством російських спецслужб. Серед потенційних жертв був представник ГУР МОУ Андрій Юсов.