Затримання групи, що готувала замовні вбивства відомих осіб - стали відомі деталі
Київ • УНН
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про затримання групи, яка готувала замовні вбивства відомих українців та іноземців під кураторством російських спецслужб. Серед потенційних жертв був представник ГУР МОУ Андрій Юсов.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко озвучив деталі спецоперації з затримання групи, яка готувала резонансні злочини. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що це була спільна спецоперація українських і молдовських правоохоронців: затримана група готувала замовні вбивства відомих громадян України та іноземців, її учасники діяли під кураторством російських спецслужб.
Зловмисники збирали інформацію про пересування, спосіб життя, місця відпочинку, проживання визначеного кола осіб, з метою організації підготовки та подальшого їх вбивства за грошову винагороду.
Жертвами мали стати відомі в Україні люди, зокрема, один із них - представник з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ, заступник Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов
Він додав, що за кожне вбивство російська сторона обіцяла виконавцям до 100 тис. доларів США - сума залежала від відомості та впливовості потенційної жертви.
В Україні затримано 7 осіб. Паралельно невідкладні слідчі дії проводилися на території Молдови, де затримано ще 3 осіб - зокрема організатора мережі та двох його спільників. Учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Нагадаємо
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що Національна поліція зірвала план російських спецслужб щодо дестабілізації ситуації в державі. Було затримано агентурно-бойову групу, яка готувала серію резонансних убивств.