Затримання групи, що готувала замовні вбивства відомих осіб - стали відомі деталі

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко озвучив деталі спецоперації з затримання групи, яка готувала резонансні злочини. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Зазначається, що це була спільна спецоперація українських і молдовських правоохоронців: затримана група готувала замовні вбивства відомих громадян України та іноземців, її учасники діяли під кураторством російських спецслужб.

Зловмисники збирали інформацію про пересування, спосіб життя, місця відпочинку, проживання визначеного кола осіб, з метою організації підготовки та подальшого їх вбивства за грошову винагороду.

Жертвами мали стати відомі в Україні люди, зокрема, один із них - представник з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ, заступник Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов

Він додав, що за кожне вбивство російська сторона обіцяла виконавцям до 100 тис. доларів США - сума залежала від відомості та впливовості потенційної жертви.

В Україні затримано 7 осіб. Паралельно невідкладні слідчі дії проводилися на території Молдови, де затримано ще 3 осіб - зокрема організатора мережі та двох його спільників. Учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою