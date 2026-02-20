Задержание группы, готовившей заказные убийства известных лиц - стали известны детали
Киев • УНН
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании группы, которая готовила заказные убийства известных украинцев и иностранцев под кураторством российских спецслужб. Среди потенциальных жертв был представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко озвучил детали спецоперации по задержанию группы, которая готовила резонансные преступления. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Отмечается, что это была совместная спецоперация украинских и молдавских правоохранителей: задержанная группа готовила заказные убийства известных граждан Украины и иностранцев, ее участники действовали под кураторством российских спецслужб.
Злоумышленники собирали информацию о передвижении, образе жизни, местах отдыха, проживания определенного круга лиц, с целью организации подготовки и последующего их убийства за денежное вознаграждение.
Жертвами должны были стать известные в Украине люди, в частности, один из них - представитель по вопросам стратегической коммуникации ГУР МОУ, заместитель Председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов
Он добавил, что за каждое убийство российская сторона обещала исполнителям до 100 тыс. долларов США - сумма зависела от известности и влиятельности потенциальной жертвы.
В Украине задержаны 7 человек. Параллельно неотложные следственные действия проводились на территории Молдовы, где задержаны еще 3 человека - в частности организатор сети и двое его сообщников. Участникам преступной группы сообщено о подозрении. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей
Напомним
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что Национальная полиция сорвала план российских спецслужб по дестабилизации ситуации в государстве. Была задержана агентурно-боевая группа, которая готовила серию резонансных убийств.