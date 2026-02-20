Задержание группы, готовившей заказные убийства известных лиц - стали известны детали

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко озвучил детали спецоперации по задержанию группы, которая готовила резонансные преступления. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Отмечается, что это была совместная спецоперация украинских и молдавских правоохранителей: задержанная группа готовила заказные убийства известных граждан Украины и иностранцев, ее участники действовали под кураторством российских спецслужб.

Злоумышленники собирали информацию о передвижении, образе жизни, местах отдыха, проживания определенного круга лиц, с целью организации подготовки и последующего их убийства за денежное вознаграждение.

Жертвами должны были стать известные в Украине люди, в частности, один из них - представитель по вопросам стратегической коммуникации ГУР МОУ, заместитель Председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов

Он добавил, что за каждое убийство российская сторона обещала исполнителям до 100 тыс. долларов США - сумма зависела от известности и влиятельности потенциальной жертвы.

В Украине задержаны 7 человек. Параллельно неотложные следственные действия проводились на территории Молдовы, где задержаны еще 3 человека - в частности организатор сети и двое его сообщников. Участникам преступной группы сообщено о подозрении. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей