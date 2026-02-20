Военного РФ приговорили в Киеве на пожизненное за убийство пленных ВСУ
Киев • УНН
Шевченковский районный суд Киева приговорил российского военного к пожизненному заключению за убийство двух украинских защитников, сдавшихся в плен. Суд также постановил взыскать с него 50 млн грн морального ущерба.
Шевченковский районный суд Киева признал военнослужащего рф виновным в военном преступлении и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Прокуроры Офиса Генерального прокурора поддерживали публичное обвинение и настаивали именно на такой мере наказания.
Осужденный - стрелок 1-й роты морской пехоты 1-го батальона 40-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота вс рф.
Судом установлено, что в январе 2025 года во время боев в курской области рф он вместе с другими военными устроил засаду. Двое украинских защитников сдались в плен - сложили оружие и подняли руки. Несмотря на это, обвиняемый открыл по ним прицельный огонь. Оба военнопленных погибли.
Суд пришел к выводу, что никакой военной необходимости применять силу не было, а осужденный осознавал преступность приказа и имел возможность отказаться от его выполнения.
Действия оккупанта квалифицированы по ч. 1 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц, повлекшее гибель лиц, находившихся под защитой международного гуманитарного права.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск и постановил взыскать с осужденного 50 млн грн морального вреда в пользу потерпевшей.
Мы последовательно устанавливаем военные преступления россии и обеспечиваем привлечение виновных к ответственности. Ответственность за каждое военное преступление неизбежна
Напомним
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании группы, которая готовила заказные убийства известных украинцев и иностранцев под кураторством российских спецслужб. Среди потенциальных жертв был представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.