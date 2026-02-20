$43.270.03
Военного РФ приговорили в Киеве на пожизненное за убийство пленных ВСУ

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Шевченковский районный суд Киева приговорил российского военного к пожизненному заключению за убийство двух украинских защитников, сдавшихся в плен. Суд также постановил взыскать с него 50 млн грн морального ущерба.

Военного РФ приговорили в Киеве на пожизненное за убийство пленных ВСУ
Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua/

Шевченковский районный суд Киева признал военнослужащего рф виновным в военном преступлении и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Прокуроры Офиса Генерального прокурора поддерживали публичное обвинение и настаивали именно на такой мере наказания.

Осужденный - стрелок 1-й роты морской пехоты 1-го батальона 40-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота вс рф.

Судом установлено, что в январе 2025 года во время боев в курской области рф он вместе с другими военными устроил засаду. Двое украинских защитников сдались в плен - сложили оружие и подняли руки. Несмотря на это, обвиняемый открыл по ним прицельный огонь. Оба военнопленных погибли.

Суд пришел к выводу, что никакой военной необходимости применять силу не было, а осужденный осознавал преступность приказа и имел возможность отказаться от его выполнения.

Действия оккупанта квалифицированы по ч. 1 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц, повлекшее гибель лиц, находившихся под защитой международного гуманитарного права.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск и постановил взыскать с осужденного 50 млн грн морального вреда в пользу потерпевшей.

Мы последовательно устанавливаем военные преступления россии и обеспечиваем привлечение виновных к ответственности. Ответственность за каждое военное преступление неизбежна

- подчеркнул Генеральный прокурор Украины.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании группы, которая готовила заказные убийства известных украинцев и иностранцев под кураторством российских спецслужб. Среди потенциальных жертв был представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Курская область
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Киев