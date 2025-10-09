російські промислові підприємства масово відправляють робітників у вимушені відпустки - Reuters

Від залізниці та автомобілебудування до металургії, вугілля, алмазів і цементу - деякі з найбільших промислових компаній росії відправляють працівників у вимушені відпустки або скорочують штат. Причина - уповільнення військової економіки, стагнація внутрішнього попиту та занепад експорту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Reuters ідентифікувало шість компаній у гірничо-добувному та транспортному секторах Росії, багато з яких є гігантами промисловості, які скоротили робочий тиждень, намагаючись зменшити фонд заробітної плати без офіційного підвищення рівня безробіття.

Наприклад Cemros, найбільший виробник цементу в росії, перейшов на чотириденний робочий тиждень до кінця року, щоб зберегти персонал на тлі різкого спаду в будівельній галузі та зростання імпорту цементу.

За словами речника компанії, збільшення імпорту з Китаю, Ірану та білорусі, а також зменшення кількості новобудов призвели до падіння попиту на цемент. У Cemros прогнозують, що споживання цементу в росії цього року впаде нижче 60 мільйонів тонн — показника, останній раз зафіксованого під час пандемії COVID-19.

Міністерства праці та промисловості росії не відповіли на запити Reuters щодо коментарів.

Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (впливова російська НУО) повідомив, що сектори, не пов’язані з обороною, скоротилися на 5,4% з початку року. Центр прогнозує значне уповільнення зростання ВВП — до 0,7–1,0% у 2025 році.

У 2022 році, коли Путін наказав ввести війська в Україну, економіка скоротилася на 1,4%, проте в 2023 та 2024 роках зросла на 4,1% і 4,3% відповідно. На 2025 рік Міністерство економіки прогнозує зростання лише 1,0%.

Незважаючи на економічні труднощі, рівень безробіття впав до рекордних 2,1% завдяки жорсткому ринку праці, за даними держстатистики.

Путін публічно відкидає застереження провідних банкірів про стагнацію, стверджуючи, що уряд свідомо сповільнює економіку, щоб стримувати інфляцію, яка очікується на рівні 6,8% у 2025 році.

Імпорт з Китаю, високі ставки

Економісти зазначають, що компанії стикаються з дедалі більшими проблемами: високі ставки, сильний рубль, зниження внутрішнього попиту, слабкий експорт через санкції та дешевий імпорт із Китаю.

Російські залізниці, які мають 700 000 працівників, запропонували співробітникам центрального офісу брати три додаткові вихідні дні щомісяця за власний рахунок, повідомили Reuters два джерела.

Компанія, яку довго вважали дзеркалом російської економіки — особливо експорту сировини — зазнає падіння прибутків через скорочення перевезень вугілля, металів та нафти. У РЖД від коментарів відмовилися.

Великі підприємства в рф переходять на скорочений тиждень

Горьківський автозавод (ГАЗ), який виготовляє фургони та має щонайменше 20 000 працівників, перейшов на чотириденний тиждень у серпні — так само як КамАЗ (близько 30 000 працівників).

Профспілка Автовазу, найбільшого автовиробника рф (~40 000 працівників), підтвердила, що компанія перейшла на 4-денний тиждень із 29 вересня. У липні компанія заявляла, що розглядає таку можливість, але зараз коментарів не дає.

Представниця ГАЗ повідомила, що з жовтня завод повернувся до 5-денного графіку. КамАЗ заявив, що ситуація не змінилася, і додаткових коментарів не надав.

Алроса, найбільший у світі виробник необроблених алмазів, скоротила 10% штату серед тих, хто не задіяний у видобутку, частково через зменшення робочого тижня. Весною і влітку компанія призупинила роботу на менш прибуткових родовищах. У компанії заявили, що прагнули мінімізувати звільнення, але точну кількість не вказали.

У гірничо-видобувній, металургійній, лісопереробній і вугільній галузях відбулися скорочення робочих тижнів, персоналу або виробництва.

Sveza, один із провідних виробників фанери та паперу, закрив завод у Тюмені минулого місяця через різке падіння попиту на меблі — понад 300 людей втратили роботу. Компанія не відповіла на запит про коментар.

Станом на кінець серпня сума заборгованості по зарплатах у росії сягнула 1,64 млрд рублів — у 3,3 рази більше, ніж рік тому.

У багатьох промислових містах Європейської Росії та Уралу, де одне підприємство забезпечує більшість робочих місць, зменшення зарплат сильно впливає на добробут регіонів.

Проблеми в сталеливарній промисловості

Ознаки труднощів з’явилися і в металургії, яка є однією з найбільших галузей у росії.

Згідно з протоколом засідання Фінансової стабілізаційної комісії уряду від 28 серпня, росія розглядає можливість введення мораторію на банкрутства у металургії, а також інші заходи.

Росія — п’ятий за величиною виробник сталі у світі, з обсягом виробництва близько 71 млн тонн у 2024 році.

"У галузі відбувається приховане скорочення", — сказало джерело, близьке до індустрії, звинувачуючи у цьому високі відсоткові ставки, сильний рубль і слабкий попит як всередині країни, так і за кордоном.

Попри це, за словами джерела, галузь поки не переходить на чотириденний робочий тиждень, але майже всі металургійні комбінати скорочують допоміжний персонал.

Інше джерело повідомило, що у галузі забагато працівників для поточних економічних умов, але компанії прагнуть уникнути масових звільнень.

