От железной дороги и автомобилестроения до металлургии, угля, алмазов и цемента — некоторые из крупнейших промышленных компаний россии отправляют работников в вынужденные отпуска или сокращают штат. Причина — замедление военной экономики, стагнация внутреннего спроса и упадок экспорта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Reuters идентифицировало шесть компаний в горнодобывающем и транспортном секторах россии, многие из которых являются гигантами промышленности, которые сократили рабочую неделю, пытаясь уменьшить фонд заработной платы без официального повышения уровня безработицы.

Например, Cemros, крупнейший производитель цемента в россии, перешел на четырехдневную рабочую неделю до конца года, чтобы сохранить персонал на фоне резкого спада в строительной отрасли и роста импорта цемента.

По словам представителя компании, увеличение импорта из Китая, Ирана и Беларуси, а также уменьшение количества новостроек привели к падению спроса на цемент. В Cemros прогнозируют, что потребление цемента в России в этом году упадет ниже 60 миллионов тонн — показателя, последний раз зафиксированного во время пандемии COVID-19.

Министерства труда и промышленности России не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (влиятельная российская НПО) сообщил, что секторы, не связанные с обороной, сократились на 5,4% с начала года. Центр прогнозирует значительное замедление роста ВВП — до 0,7–1,0% в 2025 году.

В 2022 году, когда Путин приказал ввести войска в Украину, экономика сократилась на 1,4%, однако в 2023 и 2024 годах выросла на 4,1% и 4,3% соответственно. На 2025 год Министерство экономики прогнозирует рост лишь 1,0%.

Несмотря на экономические трудности, уровень безработицы упал до рекордных 2,1% благодаря жесткому рынку труда, по данным госстатистики.

Путин публично отвергает предостережения ведущих банкиров о стагнации, утверждая, что правительство сознательно замедляет экономику, чтобы сдерживать инфляцию, которая ожидается на уровне 6,8% в 2025 году.

Импорт из Китая, высокие ставки

Экономисты отмечают, что компании сталкиваются с постоянно растущими проблемами: высокие ставки, сильный рубль, снижение внутреннего спроса, слабый экспорт из-за санкций и дешевый импорт из Китая.

Российские железные дороги, имеющие 700 000 работников, предложили сотрудникам центрального офиса брать три дополнительных выходных дня ежемесячно за свой счет, сообщили Reuters два источника.

Компания, которую долго считали зеркалом российской экономики — особенно экспорта сырья — испытывает падение прибылей из-за сокращения перевозок угля, металлов и нефти. В РЖД от комментариев отказались.

Крупные предприятия в РФ переходят на сокращенную неделю

Горьковский автозавод (ГАЗ), который производит фургоны и имеет не менее 20 000 работников, перешел на четырехдневную неделю в августе — так же как КамАЗ (около 30 000 работников).

Профсоюз АвтоВАЗа, крупнейшего автопроизводителя рф (~40 000 работников), подтвердил, что компания перешла на 4-дневную неделю с 29 сентября. В июле компания заявляла, что рассматривает такую возможность, но сейчас комментариев не дает.

Представительница ГАЗ сообщила, что с октября завод вернулся к 5-дневному графику. КамАЗ заявил, что ситуация не изменилась, и дополнительных комментариев не предоставил.

Алроса, крупнейший в мире производитель необработанных алмазов, сократила 10% штата среди тех, кто не задействован в добыче, частично из-за уменьшения рабочей недели. Весной и летом компания приостановила работу на менее прибыльных месторождениях. В компании заявили, что стремились минимизировать увольнения, но точное количество не указали.

В горнодобывающей, металлургической, лесоперерабатывающей и угольной отраслях произошли сокращения рабочих недель, персонала или производства.

Sveza, один из ведущих производителей фанеры и бумаги, закрыл завод в Тюмени в прошлом месяце из-за резкого падения спроса на мебель — более 300 человек потеряли работу. Компания не ответила на запрос о комментарии.

По состоянию на конец августа сумма задолженности по зарплатам в России достигла 1,64 млрд рублей — в 3,3 раза больше, чем год назад.

Во многих промышленных городах Европейской России и Урала, где одно предприятие обеспечивает большинство рабочих мест, уменьшение зарплат сильно влияет на благосостояние регионов.

Проблемы в сталелитейной промышленности

Признаки трудностей появились и в металлургии, которая является одной из крупнейших отраслей в россии.

Согласно протоколу заседания Финансовой стабилизационной комиссии правительства от 28 августа, Россия рассматривает возможность введения моратория на банкротства в металлургии, а также другие меры.

россия — пятый по величине производитель стали в мире, с объемом производства около 71 млн тонн в 2024 году.

"В отрасли происходит скрытое сокращение", — сказал источник, близкий к индустрии, обвиняя в этом высокие процентные ставки, сильный рубль и слабый спрос как внутри страны, так и за рубежом.

Несмотря на это, по словам источника, отрасль пока не переходит на четырехдневную рабочую неделю, но почти все металлургические комбинаты сокращают вспомогательный персонал.

Другой источник сообщил, что в отрасли слишком много работников для текущих экономических условий, но компании стремятся избежать массовых увольнений.

