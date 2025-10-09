российские промышленные предприятия массово отправляют рабочих в вынужденные отпуска - Reuters

$41.400.09
48.140.04
ukenru
Эксклюзив
11:29 • 3970 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 17234 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 21933 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 15748 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 16303 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 25901 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 15481 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15347 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16680 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26604 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.2м/с
89%
745мм
Популярные новости
Президент Финляндии сегодня встретится с Трампом: будут говорить о войне в Украине9 октября, 03:13 • 5430 просмотра
В Украине усилятся дожди: прогноз погоды на сегодняPhoto9 октября, 03:56 • 12453 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны9 октября, 04:10 • 16852 просмотра
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей9 октября, 06:16 • 11497 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств07:24 • 15003 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 1560 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек09:40 • 17179 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10 • 21883 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 25867 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 61361 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Виктор Орбан
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Черниговская область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 1560 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах06:39 • 3960 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 26956 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 44243 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 58129 просмотра
Актуальное
Лекарственные средства
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
ЧатГПТ

российские промышленные предприятия массово отправляют рабочих в вынужденные отпуска - Reuters

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Ведущие промышленные компании россии, включая железные дороги, автопроизводителей и металлургические предприятия, сокращают рабочую неделю или отправляют сотрудников в вынужденные отпуска. Это происходит из-за замедления военной экономики, стагнации внутреннего спроса и упадка экспорта.

российские промышленные предприятия массово отправляют рабочих в вынужденные отпуска - Reuters

От железной дороги и автомобилестроения до металлургии, угля, алмазов и цемента — некоторые из крупнейших промышленных компаний россии отправляют работников в вынужденные отпуска или сокращают штат. Причина — замедление военной экономики, стагнация внутреннего спроса и упадок экспорта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Reuters идентифицировало шесть компаний в горнодобывающем и транспортном секторах россии, многие из которых являются гигантами промышленности, которые сократили рабочую неделю, пытаясь уменьшить фонд заработной платы без официального повышения уровня безработицы.

Например, Cemros, крупнейший производитель цемента в россии, перешел на четырехдневную рабочую неделю до конца года, чтобы сохранить персонал на фоне резкого спада в строительной отрасли и роста импорта цемента.

По словам представителя компании, увеличение импорта из Китая, Ирана и Беларуси, а также уменьшение количества новостроек привели к падению спроса на цемент. В Cemros прогнозируют, что потребление цемента в России в этом году упадет ниже 60 миллионов тонн — показателя, последний раз зафиксированного во время пандемии COVID-19.

Министерства труда и промышленности России не ответили на запросы Reuters о комментариях. 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (влиятельная российская НПО) сообщил, что секторы, не связанные с обороной, сократились на 5,4% с начала года. Центр прогнозирует значительное замедление роста ВВП — до 0,7–1,0% в 2025 году.

В 2022 году, когда Путин приказал ввести войска в Украину, экономика сократилась на 1,4%, однако в 2023 и 2024 годах выросла на 4,1% и 4,3% соответственно. На 2025 год Министерство экономики прогнозирует рост лишь 1,0%.

Несмотря на экономические трудности, уровень безработицы упал до рекордных 2,1% благодаря жесткому рынку труда, по данным госстатистики.

Путин публично отвергает предостережения ведущих банкиров о стагнации, утверждая, что правительство сознательно замедляет экономику, чтобы сдерживать инфляцию, которая ожидается на уровне 6,8% в 2025 году.

Импорт из Китая, высокие ставки

Экономисты отмечают, что компании сталкиваются с постоянно растущими проблемами: высокие ставки, сильный рубль, снижение внутреннего спроса, слабый экспорт из-за санкций и дешевый импорт из Китая.

Российские железные дороги, имеющие 700 000 работников, предложили сотрудникам центрального офиса брать три дополнительных выходных дня ежемесячно за свой счет, сообщили Reuters два источника.

Компания, которую долго считали зеркалом российской экономики — особенно экспорта сырья — испытывает падение прибылей из-за сокращения перевозок угля, металлов и нефти. В РЖД от комментариев отказались.

Крупные предприятия в РФ переходят на сокращенную неделю09.10.25, 02:26 • 2900 просмотров

Горьковский автозавод (ГАЗ), который производит фургоны и имеет не менее 20 000 работников, перешел на четырехдневную неделю в августе — так же как КамАЗ (около 30 000 работников).

Профсоюз АвтоВАЗа, крупнейшего автопроизводителя рф (~40 000 работников), подтвердил, что компания перешла на 4-дневную неделю с 29 сентября. В июле компания заявляла, что рассматривает такую возможность, но сейчас комментариев не дает.

Представительница ГАЗ сообщила, что с октября завод вернулся к 5-дневному графику. КамАЗ заявил, что ситуация не изменилась, и дополнительных комментариев не предоставил.

Алроса, крупнейший в мире производитель необработанных алмазов, сократила 10% штата среди тех, кто не задействован в добыче, частично из-за уменьшения рабочей недели. Весной и летом компания приостановила работу на менее прибыльных месторождениях. В компании заявили, что стремились минимизировать увольнения, но точное количество не указали.

В горнодобывающей, металлургической, лесоперерабатывающей и угольной отраслях произошли сокращения рабочих недель, персонала или производства.

Sveza, один из ведущих производителей фанеры и бумаги, закрыл завод в Тюмени в прошлом месяце из-за резкого падения спроса на мебель — более 300 человек потеряли работу. Компания не ответила на запрос о комментарии.

Давление ЕС на Бельгию по использованию замороженных российских активов для Украины растет - FT08.10.25, 09:58 • 2828 просмотров

По состоянию на конец августа сумма задолженности по зарплатам в России достигла 1,64 млрд рублей — в 3,3 раза больше, чем год назад.

Во многих промышленных городах Европейской России и Урала, где одно предприятие обеспечивает большинство рабочих мест, уменьшение зарплат сильно влияет на благосостояние регионов.

Проблемы в сталелитейной промышленности

Признаки трудностей появились и в металлургии, которая является одной из крупнейших отраслей в россии.

Согласно протоколу заседания Финансовой стабилизационной комиссии правительства от 28 августа, Россия рассматривает возможность введения моратория на банкротства в металлургии, а также другие меры.

россия — пятый по величине производитель стали в мире, с объемом производства около 71 млн тонн в 2024 году.

"В отрасли происходит скрытое сокращение", — сказал источник, близкий к индустрии, обвиняя в этом высокие процентные ставки, сильный рубль и слабый спрос как внутри страны, так и за рубежом.

Несмотря на это, по словам источника, отрасль пока не переходит на четырехдневную рабочую неделю, но почти все металлургические комбинаты сокращают вспомогательный персонал.

Другой источник сообщил, что в отрасли слишком много работников для текущих экономических условий, но компании стремятся избежать массовых увольнений.

К 2030 году россия потеряет около половины гражданского авиапарка - разведка08.10.25, 20:42 • 6228 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Владимир Путин
Беларусь
Reuters
НАТО
Китай
Украина
Иран