російська пропаганда використовує скандали з українськими чиновниками, щоб підірвати довіру Заходу до України - експерт

Скандали, у яких фігурують українські чиновники підривають імідж України на міжнародній арені. Окрім того, їх використовують росіяни для того, щоб підірвати довіру західних партнерів до України. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політичний експерт Віктор Бобіренко.

В Україні останнім часом розгорілися кілька скандалів, повʼязаних із порушеннями посадовців. Йдеться зокрема, про прокурорів, які оформлювали собі інвалідність. Це навіть стало підставою для звільнення Гепрокурора Андрія Костіна, президент вже вніс у Верховну Раду відповідне подання.

Окрім того стало відомо, що вже понад рік розслідується кримінальне провадження проти директора юридичного департаменту НБУ Олександра Зими через можливе зловживання ним владою та службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Справа була відкрита через лист Зими до Фонду гарантування вкладів фізосіб. У документі Зима, який одночасно є головним юристом Нацбанку і головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізосіб, від імені Нацбанку рекомендував Фонду гарантування вкладів відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти Національного банку України.

Йшлося про чотири позови, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Фонд дослухався до рекомендації, яку отримав від імені регулятора. Лист містив цифровий підпис Олександра Зими, який одночасно є головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів, яка призначає і звільняє його керівництво.

Таким чином Зима ймовірно поставив під сумнів незалежність дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що тепер має негативний вплив на взаємодію з міжнародними фінансовими інститутами. Адже не виключено що, наприклад, МВФ, через незадоволення ситуацією, почав активно вимагати від України розробки процедури і проведення відкритого конкурсу на посаду директора-розпорядника ФГВФО.

Крім того, за словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Наразі справа Зими передана з ДБР на розслідування Печерському управлінню поліції м.Києва. Правоохоронці повідомили УНН, що планують визначити коло потерпілих, а також допитати головного юриста Нацбанку. Також, після вручення Зимі повідомлення про підозру слідчі звертатимуться із клопотанням до суду щодо відсторонення його від виконання обовʼязків директора юридичного департаменту НБУ.

Політичний експерт Віктор Бобіренко зазначив, що такі скандали за участі посадовців не лише не додають позитиву іміджу України, їх ще й використовують у внутрішній боротьбі політики, а за кордоном ними користуються російські пропагандисти в роботі проти України.

"Скандали подібного роду дуже негативно впливають на імідж України і ставлення міжнародних партнерів до нас. І не додають нам друзів. Мало того, ці скандали роздмухують росіяни – мовляв, дивіться, кого ви захищаєте, вони не варті вашого захисту. Це роздмухується і по Європі, і по Америці", - зазначив Бобіренко.

Експерт вказує, що скандали із посадовцями і кримінальні справи проти них також впливають на міжнародну допомогу, вона через такі ситуації може зменшуватись або сповільнюватися.

"Допомагати стали менше… І допомоги поменшало до речі через такі речі від простих людей, які раніше там складалися (коштами – ред.) нам, донатили. Зараз це все джерело прикрилося, бо люди зневірилися: а кому давати? Ми дамо, а там все покрадуть", - додав Бобіренко.

Додамо

Народний депутат Михайло Цимбалюк вважає, що окрім того, що скандали із посадовцями негативно впливають на імідж України на міжнародній арені, на них також боляче реагують військові, які захищають нашу державу від російського вторгнення. За його словами, дуже важливо аби на такі ситуації була миттєва відповідна реакція керівництва державних органів.