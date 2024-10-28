российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Скандалы, в которых фигурируют украинские чиновники подрывают имидж Украины на международной арене. Кроме того, их используют россияне для того, чтобы подорвать доверие западных партнеров к Украине. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политический эксперт Виктор Бобиренко.

В Украине в последнее время разгорелись несколько скандалов, связанных с нарушениями чиновников. Речь идет, в частности, о прокурорах, которые оформляли себе инвалидность. Это даже стало основанием для увольнения Гепрокурора Андрея Костина, президент уже внес в Верховную Раду соответствующее представление.

Кроме того стало известно, что уже более года расследуется уголовное производство против директора юридического департамента НБУ Александра Зимы из-за возможного злоупотребления им властью и служебным положением, что привело к тяжелым последствиям.

Дело было открыто из-за письма Зимы в Фонд гарантирования вкладов физлиц. В документе Зима, который одновременно является главным юристом Нацбанка и главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду гарантирования вкладов отозвать иски, поданные банком «Конкордом» против Национального банка Украины.

Речь шла о четырех исках, в которых «Конкорд» требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации «Конкорда» и ввел туда временную администрацию.

Фонд прислушался к рекомендации, которую получил от имени регулятора. Письмо содержало цифровую подпись Александра Зимы, который одновременно является главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов, который назначает и увольняет его руководство.

Таким образом Зима вероятно поставил под сомнение независимость дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Кроме того, по словам совладелицы «Конкорда» Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Сейчас дело Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют определить круг потерпевших, а также допросить главного юриста Нацбанка. Также, после вручения Зиме сообщения о подозрении следователи будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении его от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ.

Политический эксперт Виктор Бобиренко отметил, что такие скандалы с участием должностных лиц не только не добавляют позитива имиджу Украины, их еще и используют во внутренней борьбе политики, а за рубежом ими пользуются российские пропагандисты в работе против Украины.

«Скандалы подобного рода очень негативно влияют на имидж Украины и отношение международных партнеров к нам. И не добавляют нам друзей. Мало того, эти скандалы раздувают россияне - мол, смотрите, кого вы защищаете, они не стоят вашей защиты. Это раздувается и по Европе, и по Америке», - отметил Бобиренко.

Эксперт указывает, что скандалы с чиновниками и уголовные дела против них также влияют на международную помощь, она из-за таких ситуаций может уменьшаться или замедляться.

«Помогать стали меньше... И помощи стало меньше кстати из-за таких вещей от простых людей, которые раньше там складывались (средствами - ред.) нам, донатили. Сейчас это все источник прикрылся, потому что люди отчаялись: а кому давать? Мы дадим, а там все украдут», - добавил Бобиренко.

Добавим

Народный депутат Михаил Цимбалюк считает, что кроме того, что скандалы с чиновниками негативно влияют на имидж Украины на международной арене, на них также больно реагируют военные, которые защищают наше государство от российского вторжения. По его словам, очень важно, чтобы на такие ситуации была мгновенная соответствующая реакция руководства государственных органов.