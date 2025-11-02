російська атака на Одещину дронами: дві людини загинули, ще одна постраждала
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Одеську область ударними безпілотниками загинули дві людини, ще одна постраждала. Пожежу на автостоянці з вантажними автомобілями оперативно ліквідували.
В ніч на неділю, 2 листопада, рф атакувала Одеську область ударними безпілотниками, є загиблі. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.
Деталі
Зазначається, що внаслідок влучань спалахнула пожежа на автостоянці з вантажними автомобілями, яку рятувальники оперативно ліквідували.
За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще одна людина постраждала
Нагадаємо
Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровщини збільшилася до чотирьох, загинули хлопчики 11 та 14 років.
рф вночі атакувала енергетику на Одещині, є перебої зі світлом і постраждалий: показали наслідки29.10.25, 09:42 • 3862 перегляди