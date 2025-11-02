российская атака на Одесскую область дронами: два человека погибли, еще один пострадал
Киев • УНН
В результате атаки РФ на Одесскую область ударными беспилотниками погибли два человека, еще один пострадал. Пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями оперативно ликвидировали.
В ночь на воскресенье, 2 ноября, РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, есть погибшие. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Подробности
Отмечается, что в результате попаданий вспыхнул пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями, который спасатели оперативно ликвидировали.
По предварительной информации, погибли два человека, еще один человек пострадал
Напомним
Число жертв вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровщины увеличилось до четырех, погибли мальчики 11 и 14 лет.
