1 ноября, 14:21 • 29938 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 59746 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 65528 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 89105 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 80740 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 42379 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 55435 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 44909 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37855 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 37200 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
российская атака на Одесскую область дронами: два человека погибли, еще один пострадал

Киев • УНН

 • 732 просмотра

В результате атаки РФ на Одесскую область ударными беспилотниками погибли два человека, еще один пострадал. Пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями оперативно ликвидировали.

российская атака на Одесскую область дронами: два человека погибли, еще один пострадал

В ночь на воскресенье, 2 ноября, РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, есть погибшие. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Подробности

Отмечается, что в результате попаданий вспыхнул пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями, который спасатели оперативно ликвидировали.

По предварительной информации, погибли два человека, еще один человек пострадал

- говорится в сообщении.

Напомним

Число жертв вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровщины увеличилось до четырех, погибли мальчики 11 и 14 лет.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям