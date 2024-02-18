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росіяни за добу 660 разів вдарили по Запорізькій області, атакували 56 БПЛА: є руйнування

росіяни за добу 660 разів вдарили по Запорізькій області, атакували 56 БПЛА: є руйнування

Київ • УНН

 • 33906 перегляди

Російські війська завдали 660 ударів по Запорізькій області України за 24 години, в тому числі 56 ударів з безпілотників, що призвело до пошкодження житлових будинків.

Запорізька область за минулу добу зазнала 660 ударів російських військ, зокрема, 56 дронових атак, є руйнування, повідомили у неділю у Запорізькій ОВА, пише УНН.

Деталі 

"660 ударів по 18 населених пунктах: рашисти продовжують атакувати мирні громади Запорізької області", - ідеться у повідомленні ОВА у соцмережах.

Як зазначається, 543 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Левадного, Чарівного, Новоданилівки, Преображенки, Степногірська, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню.

Окупанти завдали ракетний удар по Запоріжжю, 56 БПЛА-атак по Малинівці, Роботиному, Чарівному, Новоандріївці, Червоному, Малій Токмачці, Новоіванівці, Гіркому й Кам'янському, 55 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Роботиного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська та Кам'янського, а також вгатили 5 авіаснарядами по Новодарівці й Роботиному.

"Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків", - вказали в ОВА.

Доповнення 

На Запорізькому напрямку армія рф напередодні спробувала наступати, проте ЗСУ їх розгромили. Зокрема, українські військові знищили 18 одиниць техніки та 70 окупантів. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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