росіяни за добу 660 разів вдарили по Запорізькій області, атакували 56 БПЛА: є руйнування
Київ • УНН
Російські війська завдали 660 ударів по Запорізькій області України за 24 години, в тому числі 56 ударів з безпілотників, що призвело до пошкодження житлових будинків.
Запорізька область за минулу добу зазнала 660 ударів російських військ, зокрема, 56 дронових атак, є руйнування, повідомили у неділю у Запорізькій ОВА, пише УНН.
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"660 ударів по 18 населених пунктах: рашисти продовжують атакувати мирні громади Запорізької області", - ідеться у повідомленні ОВА у соцмережах.
Як зазначається, 543 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Левадного, Чарівного, Новоданилівки, Преображенки, Степногірська, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню.
Окупанти завдали ракетний удар по Запоріжжю, 56 БПЛА-атак по Малинівці, Роботиному, Чарівному, Новоандріївці, Червоному, Малій Токмачці, Новоіванівці, Гіркому й Кам'янському, 55 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Роботиного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська та Кам'янського, а також вгатили 5 авіаснарядами по Новодарівці й Роботиному.
"Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків", - вказали в ОВА.
Доповнення
На Запорізькому напрямку армія рф напередодні спробувала наступати, проте ЗСУ їх розгромили. Зокрема, українські військові знищили 18 одиниць техніки та 70 окупантів.