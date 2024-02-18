россияне за сутки 660 раз ударили по Запорожской области, атаковали 56 БПЛА: есть разрушения

Запорожская область за минувшие сутки испытала 660 ударов российских войск, в частности, 56 дроновых атак, есть разрушения, сообщили в воскресенье в Запорожской ОВА, пишет УНН.

Детали

"660 ударов по 18 населенным пунктам: рашисты продолжают атаковать мирные общины Запорожской области", - говорится в сообщении ОВА в соцсетях.

Как отмечается, 543 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Левадного, Чаривного, Новоданиловки, Преображенки, Степногорска, Каменского и других городов и сел на линии огня.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, 56 БПЛА-атак по Малиновке, Роботино, Чаривному, Новоандреевке, Червоному, Малой Токмачке, Новоивановке, Горькому и Каменскому, 55 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Роботино, Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Каменского, а также вколотили 5 авиаснарядов по Новодаровке и Роботино.

"Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов", - указали в ОВА.

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На Запорожском направлении армия рф накануне попыталась наступать, однако ВСУ их разгромили. В частности, украинские военные уничтожили 18 единиц техники и 70 оккупантов.