россияне за сутки 660 раз ударили по Запорожской области, атаковали 56 БПЛА: есть разрушения
Киев • УНН
Российские войска нанесли 660 ударов по Запорожской области Украины за 24 часа, в том числе 56 ударов с беспилотников, что привело к повреждению жилых домов.
Запорожская область за минувшие сутки испытала 660 ударов российских войск, в частности, 56 дроновых атак, есть разрушения, сообщили в воскресенье в Запорожской ОВА, пишет УНН.
Детали
"660 ударов по 18 населенным пунктам: рашисты продолжают атаковать мирные общины Запорожской области", - говорится в сообщении ОВА в соцсетях.
Как отмечается, 543 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Левадного, Чаривного, Новоданиловки, Преображенки, Степногорска, Каменского и других городов и сел на линии огня.
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, 56 БПЛА-атак по Малиновке, Роботино, Чаривному, Новоандреевке, Червоному, Малой Токмачке, Новоивановке, Горькому и Каменскому, 55 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Роботино, Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Каменского, а также вколотили 5 авиаснарядов по Новодаровке и Роботино.
"Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов", - указали в ОВА.
Дополнение
На Запорожском направлении армия рф накануне попыталась наступать, однако ВСУ их разгромили. В частности, украинские военные уничтожили 18 единиц техники и 70 оккупантов.
россияне за сутки 660 раз ударили по Запорожской области, атаковали 56 БПЛА: есть разрушения
Российские войска нанесли 660 ударов по Запорожской области Украины за 24 часа, в том числе 56 ударов с беспилотников, что привело к повреждению жилых домов.
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