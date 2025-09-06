$41.350.02
48.130.07
ukenru
5 вересня, 16:47 • 13495 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 25921 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 30860 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 25004 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 36780 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 41609 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36084 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 65948 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46396 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 57856 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Меню
росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі на Донеччині: поїзди затримуються

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Вранці 6 вересня ворожий обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру на Донеччині. Ділянка перед Слов'янськом знеструмлена, що спричинило затримки поїздів.

росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі на Донеччині: поїзди затримуються

Вранці 6 вересня ворог обстріляв залізничну інфраструктуру на Донеччині. Про це повідомляє Укрзалізниця (УЗ), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що дільниця перед Слов'янськом знеструмлена, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення.

Для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках

- йдеться у повідомленні.

Наразі в УЗ оцінюють пошкодження та строки відновлень.

"Але традиційно гарантуємо, що всіх довеземо", - пообіцяли в УЗ.

Нагадаємо

Днями через російський обстріл та пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області було затримано низку поїздів.

Також УНН повідомляв, що четверо залізничників постраждали вночі у Кіровоградській області внаслідок російського обстрілу. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні.

Вадим Хлюдзинський

