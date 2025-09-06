росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі на Донеччині: поїзди затримуються
Київ • УНН
Вранці 6 вересня ворожий обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру на Донеччині. Ділянка перед Слов'янськом знеструмлена, що спричинило затримки поїздів.
Вранці 6 вересня ворог обстріляв залізничну інфраструктуру на Донеччині. Про це повідомляє Укрзалізниця (УЗ), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що дільниця перед Слов'янськом знеструмлена, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення.
Для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках
Наразі в УЗ оцінюють пошкодження та строки відновлень.
"Але традиційно гарантуємо, що всіх довеземо", - пообіцяли в УЗ.
Нагадаємо
Днями через російський обстріл та пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області було затримано низку поїздів.
Також УНН повідомляв, що четверо залізничників постраждали вночі у Кіровоградській області внаслідок російського обстрілу. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні.
