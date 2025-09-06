$41.350.02
Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Донецкой области: поезда задерживаются

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Утром 6 сентября вражеский обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. Участок перед Славянском обесточен, что вызвало задержки поездов.

Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Донецкой области: поезда задерживаются

Утром 6 сентября враг обстрелял железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. Об этом сообщает Укрзализныця (УЗ), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что участок перед Славянском обесточен, в результате чего будет вынужденная задержка как пригородных поездов, так и дальнего сообщения.

Для ближайших рейсов краматорского направления возможно использование резервных тепловозов и автобусов на отдельных участках

- говорится в сообщении.

Сейчас в УЗ оценивают повреждения и сроки восстановления.

"Но традиционно гарантируем, что всех довезем", - пообещали в УЗ.

Напомним

На днях из-за российского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области был задержан ряд поездов.

Также УНН сообщал, что четверо железнодорожников пострадали ночью в Кировоградской области в результате российского обстрела. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице.

На Киевщине в результате обстрела повреждена инфраструктура: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов30.08.25, 06:36 • 5518 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПроисшествия
Электроэнергия
Донецкая область
Славянск
Кировоградская область
Украинская железная дорога