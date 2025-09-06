Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Донецкой области: поезда задерживаются
Киев • УНН
Утром 6 сентября вражеский обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. Участок перед Славянском обесточен, что вызвало задержки поездов.
Утром 6 сентября враг обстрелял железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. Об этом сообщает Укрзализныця (УЗ), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что участок перед Славянском обесточен, в результате чего будет вынужденная задержка как пригородных поездов, так и дальнего сообщения.
Для ближайших рейсов краматорского направления возможно использование резервных тепловозов и автобусов на отдельных участках
Сейчас в УЗ оценивают повреждения и сроки восстановления.
"Но традиционно гарантируем, что всех довезем", - пообещали в УЗ.
Напомним
На днях из-за российского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области был задержан ряд поездов.
Также УНН сообщал, что четверо железнодорожников пострадали ночью в Кировоградской области в результате российского обстрела. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице.
