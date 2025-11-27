росіяни через кишенькового “американця” погрожують вбити Буданова на тлі переговорів в Абу-Дабі - блогер

$42.300.10
48.950.00
ukenru
12:37 • 2408 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 3902 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 6508 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 11492 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 22079 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 15538 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 36261 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 36648 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 72598 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 34700 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
93%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння27 листопада, 03:23 • 25111 перегляди
Стрілянина біля Білого дому: влада спростувала смерть двох нацгвардійців, а правоохоронці ідентифікували стрілка27 листопада, 03:58 • 4724 перегляди
ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування27 листопада, 04:30 • 11965 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 12227 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 11805 перегляди
Публікації
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo12:37 • 2408 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 4174 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 12098 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Ексклюзив
07:45 • 22079 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 37091 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Харків
Женева
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 12450 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 42641 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 76557 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 92580 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 92278 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа

росіяни через кишенькового “американця” погрожують вбити Буданова на тлі переговорів в Абу-Дабі - блогер

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Російська пропаганда через кишенькового “американського експерта” погрожує генералу Кирилу Буданову вбивством на тлі переговорів в Абу-Дабі.

росіяни через кишенькового “американця” погрожують вбити Буданова на тлі переговорів в Абу-Дабі - блогер

Блогер та політичний експерт Михайло Шнайдер детально розібрав ситуацію з тим, чому начальника ГУР вирішили залякувати саме чужими руками. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТСН. 

"А ось це вже серйозні Заяви. Друзі, тут російська пропаганда погрожує Буданову вбивством на тлі переговорів в Абу-Дабі. Є такий собі Скотт Ріттер. В Україні його ім’я практично нікому Невідоме. А от в мацкві він доволі популярний "Експерт", якого люблять цитувати на центральних Телеканалах. Так ось, 25 листопада він відзначився черговим скандальним твітом, який активно розтиражували найбільші російські офіційні ЗМІ: "Він помре протягом Року. Не можна вчинити терористичні злочини проти російського народу і залишитися живими, щоб розповідати про Це. Буданов - Терорист"", - процитував ворожого пропагандиста Шнайдер.

Він зазначив, що погрози Буданову не дивина для російської пропаганди. Заклики до його фізичного усунення звучали навіть до початку повномасштабного вторгнення.

"Про кількість спроб замахів взагалі немає сенсу й говорити. Але досі все це озвучував безпосередньо хтось з пулу відомих пропагандистів типу соловйова-кеосаяна. Цього разу ніхто з відомих "Коментаторів Ротом" не виліз в публічну сферу з подібними Коментарями. Цю функцію поклали на колишнього Американського військового, який вже кілька років працює штатним пропагандистом путіна", - написав блогер.

На його переконання, є тільки одна подія, яка могла вплинути на таку зміну Формату. А саме - початок переговорів у Об'єднаних Арабських Еміратах.

Українську переговорну делегацію очолив саме генерал Буданов. Переговори йдуть в тристоронньому Форматі. Тобто, за столом знаходяться делегації України, США і росії. Очевидно, що російська влада не рекомендувала своїм коментаторам виступати з настільки провокаційними Заявами. В цей момент і всплив Скотт Ріттер, який наче і Американець, а наче і Ні. З 2022 року він став одним із найбільш тиражованих у російських ЗМІ "Експертів" по Україні. Його коментарі, зазвичай, зводяться до прогнозу неодмінної перемоги "російської зброї" і поразки "Української Хунти"", розповів політолог.

В Американській Вікіпедії вказано, що "У червні 2024 року влада США вилучила паспорт Ріттера та заборонила йому відвідувати росію". Шнайдер зазначив, шо один раз пропагандиста навіть зняли з авіаційного рейсу від Стамбулу до санкт-петербургу.

"Втім, він все одно якимось чином зміг добратися до мацкви, де дав декілька "Змістовних" інтерв’ю за попередніми Кальками. Ріттер любить говорити про переслідування з боку Американської Влади. Але його біографія пістрявіє такими сюжетами, що взагалі не зовсім зрозуміло, яким чином він опинився на Волі. Американські правоохоронці декілька разів викривали його на вчиненні ганебних злочинів щодо Неповнолітніх. Один раз він таки був засуджений і відсидів строк в Тюрмі. В будь-якому випадку, Скотт Ріттер - цікава і багатогранна Особистість. Яка запустила серйозну інформаційну Хвилю. Кінцеву мету якої навряд чи можна точно прорахувати без прямих інсайдів з кремля", - констатував блогер.

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
російська пропаганда
Війна в Україні
Блогери
Скотт Ріттер
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Абу-Дабі
Кирило Буданов
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Україна