12:37
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
08:20
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

07:45
россияне через карманного “американца” угрожают убить Буданова на фоне переговоров в Абу-Даби - блогер

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Российская пропаганда через карманного “американского эксперта” угрожает генералу Кириллу Буданову убийством на фоне переговоров в Абу-Даби.

россияне через карманного “американца” угрожают убить Буданова на фоне переговоров в Абу-Даби - блогер

Блогер и политический эксперт Михаил Шнайдер подробно разобрал ситуацию с тем, почему начальника ГУР решили запугивать именно чужими руками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТСН. 

"А вот это уже серьезные Заявления. Друзья, здесь российская пропаганда угрожает Буданову убийством на фоне переговоров в Абу-Даби. Есть такой себе Скотт Риттер. В Украине его имя практически никому Неизвестно. А вот в мацкве он довольно популярный "Эксперт", которого любят цитировать на центральных Телеканалах. Так вот, 25 ноября он отличился очередным скандальным твитом, который активно растиражировали крупнейшие российские официальные СМИ: "Он умрет в течение Года. Нельзя совершить террористические преступления против русского народа и остаться живыми, чтобы рассказывать об Этом. Буданов - Террорист"", - процитировал вражеского пропагандиста Шнайдер.

Он отметил, что угрозы Буданову не диковинка для российской пропаганды. Призывы к его физическому устранению звучали даже до начала полномасштабного вторжения.

"О количестве попыток покушений вообще нет смысла и говорить. Но до сих пор все это озвучивал непосредственно кто-то из пула известных пропагандистов типа соловьева-кеосаяна. На этот раз никто из известных "Комментаторов Ртом" не вылез в публичную сферу с подобными Комментариями. Эту функцию возложили на бывшего Американского военного, который уже несколько лет работает штатным пропагандистом путина", - написал блогер.

По его убеждению, есть только одно событие, которое могло повлиять на такое изменение Формата. А именно - начало переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах.

Украинскую переговорную делегацию возглавил именно генерал Буданов. Переговоры идут в трехстороннем Формате. То есть, за столом находятся делегации Украины, США и россии. Очевидно, что российские власти не рекомендовали своим комментаторам выступать со столь провокационными Заявлениями. В этот момент и всплыл Скотт Риттер, который вроде и Американец, а вроде и Нет. С 2022 года он стал одним из самых тиражируемых в российских СМИ "Экспертов" по Украине. Его комментарии, как правило, сводятся к прогнозу непременной победы "русского оружия" и поражения "Украинской Хунти"", рассказал политолог.

В Американской Википедии указано, что "В июне 2024 года власти США изъяли паспорт Риттера и запретили ему посещать россию". Шнайдер отметил, что один раз пропагандиста даже сняли с авиационного рейса из Стамбула в санкт-петербург.

"Впрочем, он все равно каким-то образом смог добраться до мацквы, где дал несколько "Содержательных" интервью по предыдущим Калькам. Риттер любит говорить о преследованиях со стороны Американских Властей. Но его биография пестрит такими сюжетами, что вообще не совсем понятно, каким образом он оказался на Свободе. Американские правоохранители несколько раз уличали его в совершении позорных преступлений в отношении Несовершеннолетних. Один раз он таки был осужден и отсидел срок в Тюрьме. В любом случае, Скотт Риттер - интересная и многогранная Личность. Которая запустила серьезную информационную Волну. Конечную цель которой вряд ли можно точно просчитать без прямых инсайдов из кремля", - констатировал блогер.

Лилия Подоляк

