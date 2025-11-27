Блогер и политический эксперт Михаил Шнайдер подробно разобрал ситуацию с тем, почему начальника ГУР решили запугивать именно чужими руками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТСН.

"А вот это уже серьезные Заявления. Друзья, здесь российская пропаганда угрожает Буданову убийством на фоне переговоров в Абу-Даби. Есть такой себе Скотт Риттер. В Украине его имя практически никому Неизвестно. А вот в мацкве он довольно популярный "Эксперт", которого любят цитировать на центральных Телеканалах. Так вот, 25 ноября он отличился очередным скандальным твитом, который активно растиражировали крупнейшие российские официальные СМИ: "Он умрет в течение Года. Нельзя совершить террористические преступления против русского народа и остаться живыми, чтобы рассказывать об Этом. Буданов - Террорист"", - процитировал вражеского пропагандиста Шнайдер.

Он отметил, что угрозы Буданову не диковинка для российской пропаганды. Призывы к его физическому устранению звучали даже до начала полномасштабного вторжения.

"О количестве попыток покушений вообще нет смысла и говорить. Но до сих пор все это озвучивал непосредственно кто-то из пула известных пропагандистов типа соловьева-кеосаяна. На этот раз никто из известных "Комментаторов Ртом" не вылез в публичную сферу с подобными Комментариями. Эту функцию возложили на бывшего Американского военного, который уже несколько лет работает штатным пропагандистом путина", - написал блогер.

По его убеждению, есть только одно событие, которое могло повлиять на такое изменение Формата. А именно - начало переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах.

Украинскую переговорную делегацию возглавил именно генерал Буданов. Переговоры идут в трехстороннем Формате. То есть, за столом находятся делегации Украины, США и россии. Очевидно, что российские власти не рекомендовали своим комментаторам выступать со столь провокационными Заявлениями. В этот момент и всплыл Скотт Риттер, который вроде и Американец, а вроде и Нет. С 2022 года он стал одним из самых тиражируемых в российских СМИ "Экспертов" по Украине. Его комментарии, как правило, сводятся к прогнозу непременной победы "русского оружия" и поражения "Украинской Хунти"", рассказал политолог.

В Американской Википедии указано, что "В июне 2024 года власти США изъяли паспорт Риттера и запретили ему посещать россию". Шнайдер отметил, что один раз пропагандиста даже сняли с авиационного рейса из Стамбула в санкт-петербург.

"Впрочем, он все равно каким-то образом смог добраться до мацквы, где дал несколько "Содержательных" интервью по предыдущим Калькам. Риттер любит говорить о преследованиях со стороны Американских Властей. Но его биография пестрит такими сюжетами, что вообще не совсем понятно, каким образом он оказался на Свободе. Американские правоохранители несколько раз уличали его в совершении позорных преступлений в отношении Несовершеннолетних. Один раз он таки был осужден и отсидел срок в Тюрьме. В любом случае, Скотт Риттер - интересная и многогранная Личность. Которая запустила серьезную информационную Волну. Конечную цель которой вряд ли можно точно просчитать без прямых инсайдов из кремля", - констатировал блогер.