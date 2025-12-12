росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: постраждали 6 людей

російські окупанти атакували дронами Нововодолазьку громаду Харківської області. Спочатку було відомо про четверих постраждалих, але згодом ця цифра зросла до шести людей, повідомляє УНН з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Деталі

За попередніми даними, окупанти вдарили БПЛА типу "Герань-2". Більш детальна інформація зʼясовується.

На цей час загалом шестеро людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес, один чоловік - у тяжкому стані. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу - заявив Синєгубов.

Нагадаємо

У ніч на 12 грудня російські війська масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками, пошкодивши об'єкт енергетичної інфраструктури, складські приміщення, адмінбудівлю та гараж.