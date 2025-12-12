росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: постраждали 6 людей

$42.270.01
10:25 • 3316 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 2900 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
07:00 • 11988 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 21313 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 33921 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 43686 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 36592 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 35586 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 52833 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 22296 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Одеса під ворожою атакою: інфраструктура пошкоджена, частина міста без світла та води12 грудня, 01:35 • 7616 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg12 грудня, 02:14 • 16936 перегляди
США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters12 грудня, 03:22 • 9914 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України12 грудня, 03:58 • 16193 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW12 грудня, 04:30 • 17308 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 52831 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 56906 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 56764 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 67430 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 67629 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Подоляк
Блогери
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Франція
Велика Британія
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 2020 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 35967 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 36601 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 41713 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 38037 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Brent
FIFA (серія відеоігор)

росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: постраждали 6 людей

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Російські окупанти атакували Нововодолазьку громаду Харківської області дронами типу "Герань-2". Внаслідок удару шестеро людей отримали поранення, один чоловік перебуває у тяжкому стані.

росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: постраждали 6 людей

російські окупанти атакували дронами Нововодолазьку громаду Харківської області. Спочатку було відомо про четверих постраждалих, але згодом ця цифра зросла до шести людей, повідомляє УНН з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Деталі

За попередніми даними, окупанти вдарили БПЛА типу "Герань-2". Більш детальна інформація зʼясовується.

На цей час загалом шестеро людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес, один чоловік - у тяжкому стані. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу

- заявив Синєгубов.

Нагадаємо

У ніч на 12 грудня російські війська масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками, пошкодивши об'єкт енергетичної інфраструктури, складські приміщення, адмінбудівлю та гараж.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Олег Синєгубов
Харківська область
Шахед-136