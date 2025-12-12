россияне атаковали дронами общину на Харьковщине: пострадали 6 человек
Киев • УНН
российские оккупанты атаковали Нововодолажскую общину Харьковской области дронами типа "Герань-2". В результате удара шесть человек получили ранения, один мужчина находится в тяжелом состоянии.
российские оккупанты атаковали дронами Нововодолажскую общину Харьковской области. Сначала было известно о четырех пострадавших, но впоследствии эта цифра возросла до шести человек, сообщает УНН со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Подробности
По предварительным данным, оккупанты ударили БПЛА типа "Герань-2". Более подробная информация выясняется.
В настоящее время в общей сложности шесть человек получили ранения и острую реакцию на стресс, один мужчина - в тяжелом состоянии. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь
Напомним
В ночь на 12 декабря российские войска массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками, повредив объект энергетической инфраструктуры, складские помещения, админздание и гараж.