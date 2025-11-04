росіяни атакували Дніпропетровщину 4 листопада: загинула жінка, є поранені, серед них - діти і дорослі
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Дніпропетровську область загинула 65-річна жінка, восьмеро людей поранено, серед них двоє дітей. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, приватні будинки та авто.
У ніч на 4 листопада російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Це призвело до загибелі людини, також є поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Владислава Гайваненка та ДСНС України.
Деталі
Під ударом опинилась Миколаївська громада Синельниківського району. Внаслідок атаки загинула 65-річна жінка, ще вісім людей отримали поранення, серед них двоє дітей - 15-річний хлопець і 5-річна дівчинка. Хлопець лікуватиметься амбулаторно, а дівчинка опинилась в лікарні у важкому стані.
Крім того, через влучання зайнялися кафе-магазин, приватний будинок та авто. Були побиті 12 осель.
У Павлограді внаслідок атаки пошкоджений об’єкти інфраструктури. У Нікопольському районі росіяни поцілили по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.
Постраждали троє чоловіків - 43, 51 і 52 років. Всі лікуватимуться вдома. Понівечене авто швидкої
Нагадаємо
Окупанти атакували Одеську область у ніч на 4 листопада. Було зафіксовано влучання в цивільну портову та енергетичну інфраструктуру, що призвело до пожеж та пошкоджень.