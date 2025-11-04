россияне атаковали Днепропетровщину 4 ноября: погибла женщина, есть раненые, среди них - дети и взрослые
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Днепропетровскую область погибла 65-летняя женщина, восемь человек ранены, среди них двое детей. Повреждены объекты инфраструктуры, частные дома и авто.
В ночь на 4 ноября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Это привело к гибели человека, также есть раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко и ГСЧС Украины.
Детали
Под ударом оказалась Николаевская община Синельниковского района. В результате атаки погибла 65-летняя женщина, еще восемь человек получили ранения, среди них двое детей - 15-летний парень и 5-летняя девочка. Парень будет лечиться амбулаторно, а девочка оказалась в больнице в тяжелом состоянии.
Кроме того, из-за попадания загорелись кафе-магазин, частный дом и авто. Были повреждены 12 домов.
В Павлограде в результате атаки повреждены объекты инфраструктуры. В Никопольском районе россияне попали по самому Никополю, Марганецкой и Покровской общинам.
Пострадали трое мужчин - 43, 51 и 52 лет. Все будут лечиться дома. Изуродовано авто скорой
Напомним
Оккупанты атаковали Одесскую область в ночь на 4 ноября. Было зафиксировано попадание в гражданскую портовую и энергетическую инфраструктуру, что привело к пожарам и повреждениям.