росіянам залишилось 4 км до Гуляйполя - Інститут вивчення війни
Київ • УНН
Окупанти знаходяться за 4 кілометри від Гуляйполя Запорізької області, намагаючись ізолювати його з північного сходу. Вони просуваються до траси Т-0401 Покровське-Гуляйполе, використовуючи туманну погоду для атак.
російським окупантам залишилось 4 кілометри до населеного пункту Гуляйполе Запорізької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інститут вивчення війни.
Деталі
Ворог намагається ізолювати Гуляйполе з північного сходу з метою підтримати зусилля з захоплення населеного пункту зі сходу. За даними ISW, росіяни просуваються в бік Гуляйполя і траси Т-0401 Покровське-Гуляйполе.
Також в Інституті вивчення війни уточнили, що за даними українського OSINT-проекту DeepState росіяни отримали можливість проникати в українську оборону на відстань до п'яти кілометрів від лінії фронту.
Нагадаємо
росіяни останнім часом використовують туманну погоду для атак по всьому фронту. Зокрема це відбувається на Покровському, Великомихайлівському та Гуляйпольському напрямках.