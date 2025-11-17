россиянам осталось 4 км до Гуляйполя - Институт изучения войны
Киев • УНН
Оккупанты находятся в 4 километрах от Гуляйполя Запорожской области, пытаясь изолировать его с северо-востока. Они продвигаются к трассе Т-0401 Покровское-Гуляйполе, используя туманную погоду для атак.
российским оккупантам осталось 4 километра до населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны.
Детали
Враг пытается изолировать Гуляйполе с северо-востока с целью поддержать усилия по захвату населенного пункта с востока. По данным ISW, россияне продвигаются в сторону Гуляйполя и трассы Т-0401 Покровское-Гуляйполе.
Также в Институте изучения войны уточнили, что по данным украинского OSINT-проекта DeepState россияне получили возможность проникать в украинскую оборону на расстояние до пяти километров от линии фронта.
Напомним
россияне в последнее время используют туманную погоду для атак по всему фронту. В частности, это происходит на Покровском, Великомихайловском и Гуляйпольском направлениях.