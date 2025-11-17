$42.040.02
Эксклюзив
07:00 • 14539 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 13313 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 11084 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
05:28 • 14905 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
04:30 • 13366 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 24178 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 41158 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33605 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 64239 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 32557 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

россиянам осталось 4 км до Гуляйполя - Институт изучения войны

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Оккупанты находятся в 4 километрах от Гуляйполя Запорожской области, пытаясь изолировать его с северо-востока. Они продвигаются к трассе Т-0401 Покровское-Гуляйполе, используя туманную погоду для атак.

россиянам осталось 4 км до Гуляйполя - Институт изучения войны

российским оккупантам осталось 4 километра до населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны.

Детали

Враг пытается изолировать Гуляйполе с северо-востока с целью поддержать усилия по захвату населенного пункта с востока. По данным ISW, россияне продвигаются в сторону Гуляйполя и трассы Т-0401 Покровское-Гуляйполе.

Также в Институте изучения войны уточнили, что по данным украинского OSINT-проекта DeepState россияне получили возможность проникать в украинскую оборону на расстояние до пяти километров от линии фронта.

Напомним

россияне в последнее время используют туманную погоду для атак по всему фронту. В частности, это происходит на Покровском, Великомихайловском и Гуляйпольском направлениях.

Евгений Устименко

