росія відновлює та розширює військові гарнізони в карелії - дані супутників
Київ • УНН
росія розпочала реконструкцію радянського гарнізону в петрозаводську, який, за даними супутникових знімків, може бути використаний для нового 44-го армійського корпусу. Міська влада підтверджує розширення військової присутності як ініціативу путіна.
росія протягом минулого року розпочала реконструкцію гарнізонної території радянських часів у Петрозаводську, яка тривалий час була занедбаною. Про активацію гарнізону офіційно не повідомляли, однак супутникові знімки та дані місцевих ЗМІ свідчать про розширення військової присутності в регіоні. Про це повідомляє Yle, передає УНН.
Деталі
Згідно із супутниковими знімками, отриманими Yle, у 2025 році в Петрозаводську почалося відновлення гарнізону радянських часів. Ще влітку 2024 року територія у районі Рибка була переважно зарослою та занедбаною, хоча й використовувалася для навчань. За останній рік там зафіксовано суттєві зміни.
Військовий експерт Марко Еклунд вважає, що оновлений гарнізон можуть використовувати для нового 44-го армійського корпусу, створеного росією у 2024 році в республіці карелія.
Йдеться приблизно про 15 тисяч додаткових солдатів, частина з яких, за його словами, уже могла прибути до регіону.
Схоже, там створено якийсь ремонтний підрозділ, або ж це навіть може бути перша залізнична бригада, створена в карелії
Також, за інформацією видання, петрозаводська міська рада наголосила, що розширення військової присутності є ініціативою президента росії путіна.
Нашому регіону доручено відповідальне завдання: бути форпостом нашої країни на кордоні НАТО. Наше завдання як патріотів і представників народу - допомогти в цьому
Нагадаємо
31 січня російські війська втратили 1090 солдатів та 694 БПЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.02.26 становлять 1240680 осіб.