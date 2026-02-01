россия восстанавливает и расширяет военные гарнизоны в карелии - данные спутников

$42.850.00
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 22456 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 41009 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 30127 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 29661 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 25024 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 15719 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 13684 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 7562 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 12001 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
ПВО, F-16, HIMARS и технологическое превосходство: Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничестваPhoto31 января, 23:06 • 4832 просмотра
У путина сужается "окно" для мирного соглашения из-за растущего бюджетного дефицита - Bloomberg1 февраля, 00:17 • 13690 просмотра
В основном крымчане: установлены имена всех, кто ушел вместе с крейсером "Москва"1 февраля, 00:54 • 10152 просмотра
Украинские Силы обороны показали разгром четырех взводов россиян на Покровском направленииVideo1 февраля, 01:31 • 6718 просмотра
В Днепре вражеский БПЛА попал в дом, погибли два человекаPhoto05:39 • 5674 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
31 января, 10:00 • 42677 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
30 января, 18:21 • 71958 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 51224 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 56859 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 58815 просмотра
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo06:27 • 2336 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 22766 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 26075 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 29278 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 30073 просмотра
россия восстанавливает и расширяет военные гарнизоны в карелии - данные спутников

Киев • УНН

 • 30 просмотра

россия начала реконструкцию советского гарнизона в петрозаводске, который, по данным спутниковых снимков, может быть использован для нового 44-го армейского корпуса. Городские власти подтверждают расширение военного присутствия как инициативу путина.

россия восстанавливает и расширяет военные гарнизоны в карелии - данные спутников

В течение прошлого года россия начала реконструкцию давно заброшенной гарнизонной территории советских времен в петрозаводске. Об активации гарнизона официально не сообщалось, однако спутниковые снимки и данные местных СМИ свидетельствуют о расширении военного присутствия в регионе. Об этом сообщает Yle, передает УНН.

Детали

Согласно спутниковым снимкам, полученным Yle, в 2025 году в петрозаводске началось восстановление гарнизона советских времен. Еще летом 2024 года территория в районе Рыбка была преимущественно заросшей и заброшенной, хотя и использовалась для учений. За последний год там зафиксированы существенные изменения.

Военный эксперт Марко Эклунд считает, что обновленный гарнизон могут использовать для нового 44-го армейского корпуса, созданного Россией в 2024 году в республике Карелия.

Речь идет примерно о 15 тысячах дополнительных солдат, часть из которых, по его словам, уже могла прибыть в регион.

Похоже, там создано какое-то ремонтное подразделение, или же это даже может быть первая железнодорожная бригада, созданная в карелии 

- сказал эксперт.

Также, по информации издания, петрозаводский городской совет подчеркнул, что расширение военного присутствия является инициативой президента россии путина.

Нашему региону поручена ответственная задача: быть форпостом нашей страны на границе НАТО. Наша задача как патриотов и представителей народа - помочь в этом

- заявила председатель городского совета надежда дрейзис.

Напомним

31 января российские войска потеряли 1090 солдат и 694 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.02.26 составляют 1240680 человек.

