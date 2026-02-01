россия восстанавливает и расширяет военные гарнизоны в карелии - данные спутников
Киев • УНН
россия начала реконструкцию советского гарнизона в петрозаводске, который, по данным спутниковых снимков, может быть использован для нового 44-го армейского корпуса. Городские власти подтверждают расширение военного присутствия как инициативу путина.
В течение прошлого года россия начала реконструкцию давно заброшенной гарнизонной территории советских времен в петрозаводске. Об активации гарнизона официально не сообщалось, однако спутниковые снимки и данные местных СМИ свидетельствуют о расширении военного присутствия в регионе. Об этом сообщает Yle, передает УНН.
Детали
Согласно спутниковым снимкам, полученным Yle, в 2025 году в петрозаводске началось восстановление гарнизона советских времен. Еще летом 2024 года территория в районе Рыбка была преимущественно заросшей и заброшенной, хотя и использовалась для учений. За последний год там зафиксированы существенные изменения.
Военный эксперт Марко Эклунд считает, что обновленный гарнизон могут использовать для нового 44-го армейского корпуса, созданного Россией в 2024 году в республике Карелия.
Речь идет примерно о 15 тысячах дополнительных солдат, часть из которых, по его словам, уже могла прибыть в регион.
Похоже, там создано какое-то ремонтное подразделение, или же это даже может быть первая железнодорожная бригада, созданная в карелии
Также, по информации издания, петрозаводский городской совет подчеркнул, что расширение военного присутствия является инициативой президента россии путина.
Нашему региону поручена ответственная задача: быть форпостом нашей страны на границе НАТО. Наша задача как патриотов и представителей народа - помочь в этом
